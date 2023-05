Les actions américaines ont chuté vendredi après-midi, entraînées par la baisse des actions liées à la technologie après leur récent rebond, alors que des données ont montré que le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis six mois.

Les actions de Tesla Inc. ont glissé de 2,4 % après avoir bondi de plus de 2 % jeudi, lorsque Elon Musk a annoncé qu'il avait trouvé un nouveau directeur général pour Twitter.

M. Musk a tweeté vendredi qu'il avait choisi l'ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino, comme nouvelle directrice générale de Twitter.

Le secteur technologique du S&P 500 était en baisse de 0,9 %, les actions d'Apple Inc. ayant chuté de 1,3 %. L'indice technologique est toujours en hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année.

"Ils ont eu un parcours incroyable, donc ces préoccupations de valorisation commencent à se manifester", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Pour ajouter aux inquiétudes des investisseurs, le moral des consommateurs a baissé en mai à son plus bas niveau depuis novembre, l'impasse sur le relèvement du plafond d'emprunt du gouvernement fédéral ayant alimenté les inquiétudes sur les perspectives économiques.

Les investisseurs craignent que les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ne fassent entrer l'économie en récession.

L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 172,16 points, soit 0,52 %, à 33 137,35 ; l'indice S&P 500 a perdu 29 points, soit 0,70 %, à 4 101,62 ; et l'indice Nasdaq Composite a baissé de 112,30 points, soit 0,91 %, à 12 216,21.

Le Congressional Budget Office a déclaré vendredi que les États-Unis étaient confrontés à un "risque significatif" de défaut de paiement au cours des deux premières semaines de juin en l'absence d'un relèvement du plafond de la dette.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré que la banque centrale devrait probablement augmenter encore ses taux si l'inflation reste élevée.

Parmi les gagnants, les actions de First Solar Inc ont bondi après que le fabricant de panneaux solaires ait acquis la société suédoise Evolar AB, spécialisée dans la technologie des cellules solaires à couche mince.

News Corp a gagné 5,9 % après que le conglomérat médiatique a battu les analystes de Wall street pour le bénéfice du troisième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 2,30 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,08 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux records et 201 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; modifications apportées par Saumyadeb Chakrabarty, Arun Koyyur, Anil D'Silva et Richard Chang)