Les actions américaines ont progressé de plus de 1 % dans l'après-midi de vendredi, les valeurs technologiques en tête, les investisseurs évaluant le rapport sur l'emploi de vendredi qui a montré que les embauches aux États-Unis ont augmenté de manière générale en septembre, mais aussi que la croissance des salaires ralentissait.

Le secteur des technologies de l'information a augmenté de plus de 2 % et a mené les gains du S&P 500, suivi par les services de communication.

L'emploi aux États-Unis a connu sa plus forte hausse en huit mois en septembre, selon les données, l'embauche ayant augmenté de manière générale, ce qui indique une vigueur persistante du marché du travail, bien que la croissance des salaires se soit ralentie.

"L'économie progresse, la Réserve fédérale est probablement sur la touche et les prix du pétrole ne jouent pas en votre défaveur aujourd'hui. Le marché boursier est extrêmement survendu", a déclaré Rober Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut.

Les observateurs du marché se sont demandé si la Réserve fédérale avait fini d'augmenter les taux d'intérêt en raison de la récente hausse des rendements du Trésor américain à long terme.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 408,53 points, soit 1,23 %, pour atteindre 33 528,1 points, le S&P 500 a gagné 61,51 points, soit 1,44 %, pour atteindre 4 319,7 points et le Nasdaq Composite a ajouté 226,92 points, soit 1,72 %, pour atteindre 13 446,75 points.

Les actions ont enregistré de fortes pertes pour le mois de septembre.

Les prix du pétrole étaient légèrement plus élevés dans l'après-midi de vendredi, et les actions du secteur de l'énergie étaient également en hausse.

Les investisseurs suivront également de près les données relatives à l'inflation des prix à la consommation et à l'indice des prix à la production pour le mois de septembre, attendues la semaine prochaine.

Les investisseurs attendent également la saison des résultats trimestriels, les grandes banques, dont JPMorgan Chase, devant publier leurs résultats la semaine prochaine.

Les actions d'Exxon Mobil ont baissé après que des sources ont déclaré à Reuters que le producteur de pétrole américain était en pourparlers avancés pour acquérir Pioneer Natural Resources. L'action de Pioneer a bondi.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse sur le NYSE dans un rapport de 2,33 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,98 contre 1 a favorisé les titres en progression.

L'indice S&P 500 a enregistré 6 nouveaux records sur 52 semaines et 51 nouveaux records à la baisse ; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux records et 236 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Sinead Carew à New York et Ankika Biswas et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; modifications apportées par Anil D'Silva, Shounak Dasgupta et David Gregorio)