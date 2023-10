Les principaux indices boursiers américains ont chuté d'au moins 1 % mardi après-midi, le Dow Jones passant en territoire négatif pour l'année, les données économiques soulignant la nécessité pour la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé.

L'indice de volatilité CBOE, la "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis la fin du mois de mai.

Les données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, alimentant les inquiétudes concernant un marché du travail tendu avant le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié vendredi.

Les investisseurs continuent de surveiller de près les rendements des obligations du Trésor, qui ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 16 ans.

"Le scénario que la plupart des investisseurs envisageaient était que la Fed devrait finalement réduire les taux à court terme et que nous reviendrions à un environnement de taux d'intérêt favorable", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial situé à New Vernon, dans le New Jersey.

"Mais les investisseurs voient aujourd'hui un scénario différent : des taux plus élevés pendant plus longtemps".

L'augmentation des coûts d'emprunt est négative pour les entreprises et les consommateurs.

Tous les secteurs du S&P 500, à l'exception de celui des services publics, étaient en baisse ce jour-là, les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la technologie affichant des baisses de plus de 2 %. Les sociétés de croissance ont tendance à être parmi les plus durement touchées par la hausse des rendements.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 496,25 points, soit 1,48 %, à 32 937,1 points, l'indice S&P 500 a perdu 69,39 points, soit 1,62 %, à 4 219 points et l'indice Nasdaq Composite a perdu 277,28 points, soit 2,08 %, à 13 030,49 points.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il n'y avait pas d'urgence à ce que la banque centrale augmente à nouveau son taux directeur, mais qu'il faudrait probablement "un long moment" avant que des réductions de taux ne soient appropriées. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle était ouverte à une nouvelle hausse des taux, potentiellement lors de la prochaine réunion de la banque. Amazon.com et Microsoft ont chuté après que Reuters a rapporté que l'autorité britannique de régulation des médias, Ofcom, demandera une enquête antitrust sur la domination des entreprises sur le marché britannique de l'informatique dématérialisée.

Les investisseurs se préparent à recevoir dans les semaines à venir les rapports des entreprises américaines sur le dernier trimestre, certains espérant que les résultats pourraient à nouveau apporter des nouvelles positives pour le marché.

Alors que le Dow Jones est en légère baisse depuis le début de l'année, le Nasdaq reste en hausse d'environ 24 % depuis le 31 décembre, grâce à un rallye axé sur l'intelligence artificielle.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 6,94 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 3,86 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 62 nouveaux plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 390 nouveaux plus bas. (Informations complémentaires fournies par Ankika Biswas et Shashwat Chauhan à Bengaluru. Rédaction : Vinay Dwivedi, Maju Samuel et Richard Chang)