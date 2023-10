Les actions américaines ont rebondi sur les plus bas niveaux de la séance et sont restées pratiquement inchangées dans l'après-midi de jeudi, les investisseurs attendant le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi et d'autres indices possibles sur les perspectives des taux d'intérêt.

Les données américaines sur les demandes initiales d'allocations de chômage ont indiqué que les conditions du marché de l'emploi restaient stables, un jour après un rapport montrant que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu en septembre.

Le rapport mensuel de vendredi sur la masse salariale devrait être la nouvelle économique la plus importante de la semaine, contribuant à déterminer si la Réserve fédérale maintiendra les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les rendements de référence du Trésor américain se sont détendus. En début de semaine, ils ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2007.

Les stratèges ont noté que le S&P 500 se maintenait au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, qui se situe actuellement autour de 4 206.

"Il semble que nous essayons de nous maintenir ici, et la raison en est probablement que les rendements ont baissé quelque peu et que les commentaires de Mary Daly ont peut-être aussi aidé un peu", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities à New York.

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré à l'Economic Club de New York qu'étant donné que la politique monétaire américaine est "bien engagée" dans un territoire restrictif et que les rendements du Trésor américain ont récemment augmenté, la Fed pourrait ne plus avoir besoin de relever ses taux d'intérêt.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,17 point à 33 129,72, le S&P 500 a perdu 4,83 points, soit 0,11 %, à 4 258,92 et le Nasdaq Composite a perdu 16,68 points, soit 0,13 %, à 13 219,33.

Parmi les valeurs, Clorox a chuté, le fabricant de produits d'entretien ayant annoncé qu'il s'attendait à enregistrer une perte au premier trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,22 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,01 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux records sur 52 semaines et 36 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux records et 282 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Ankika Biswas et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; modifications apportées par Shounak Dasgupta et David Gregorio)