Les actions américaines étaient en hausse modérée dans les échanges volatils de l'après-midi vendredi, les investisseurs digérant les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell selon lesquels la banque centrale américaine pourrait avoir besoin de relever davantage les taux d'intérêt pour s'assurer que l'inflation est contenue.

Les échanges ont été nerveux depuis son discours très attendu lors du Symposium sur la politique économique à Jackson Hole, dans le Wyoming. M. Powell a également reconnu que les pressions sur les prix s'étaient atténuées.

"Il montre qu'il est satisfait du chemin parcouru par la politique monétaire et de la manière dont l'inflation a été réduite. Mais il reste fermement attaché à l'idée qu'ils surveillent attentivement la situation et qu'ils ont encore du travail à faire", a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors à Boston. La Fed relève ses taux depuis mars 2022 dans le but de réduire l'inflation. Suite aux commentaires de Powell, les attentes d'une hausse des taux en novembre ont augmenté par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch de CME Group. La plupart des traders s'attendent toujours à ce que la Fed ne relève pas ses taux en septembre.

La plupart des secteurs de l'indice S&P 500 étaient en hausse, menés par les gains de l'énergie, qui a augmenté de 1,5 % avec les gains des prix du pétrole, tandis que la technologie était en hausse de 0,7 %.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 302,35 points, soit 0,89 %, pour atteindre 34 401,77, le S&P 500 a gagné 33,85 points, soit 0,77 %, pour atteindre 4 410,16 et le Nasdaq Composite a ajouté 121,76 points, soit 0,9 %, pour atteindre 13 585,73.

Le S&P 500 et le Nasdaq devaient terminer la semaine en hausse, le marché ayant progressé à l'approche des résultats du deuxième trimestre de Nvidia, que la société a publiés après la cloche mercredi.

Les détaillants ont été mitigés à la suite des résultats récents. Gap a augmenté de 7,2 % après que la société ait dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, tandis que Nordstrom a baissé de 7,1 % après que la chaîne de grands magasins ait laissé ses prévisions inchangées.

Les actions de Marvell Technology ont chuté de 5,6 % après que le fabricant de puces ait enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Hawaiian Electric, qui a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de son rôle possible dans les incendies de forêt à Hawaï, a chuté de 19 % après que le comté de Maui a intenté un procès à la compagnie d'électricité.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 1,77 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,34 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux records sur 52 semaines et sept nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux records et 179 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Amruta Khandekar et Shristi Achar A et Lewis Krauskopf à New York ; modifications apportées par Shinjini Ganguli et Deepa Babington)