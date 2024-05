Les actions americaines ont baisse mercredi, en raison de l'augmentation des rendements des obligations du Tresor et des inquietudes concernant le calendrier et l'ampleur des reductions possibles des taux d'interet de la Reserve federale.

Le Dow Jones a atteint son niveau le plus bas depuis pres d'un mois, tandis que les services publics, sensibles aux taux d'interet, figuraient parmi les secteurs du S&P 500 ayant enregistre les plus fortes baisses.

Le rendement du billet de reference du Tresor americain a 10 ans a atteint son plus haut niveau en quatre semaines, a 4,6 %, prolongeant les gains de mardi, apres de faibles ventes aux encheres de titres de creance.

La hausse des rendements obligataires se poursuit, ce qui pese sur les actions... C'est la poursuite de cette reprise instable et inegale, a declare James Abate, gestionnaire du fonds Centre American Select Equity.

Les attentes contradictoires concernant l'ampleur et le calendrier des taux d'interet potentiels ont tenu le marche en haleine depuis le debut de l'annee.

L'inflation stagnante et les commentaires optimistes des banquiers centraux ont force les traders a temperer les previsions de baisse des taux, en les ramenant a une seule d'ici novembre ou decembre, selon l'outil FedWatch du CME, alors qu'ils s'attendaient a de multiples baisses au debut de l'annee.

Les actions ont maintenu leurs pertes apres la publication d'une enquete de la Fed americaine. Cette enquete a montre que l'activite economique americaine a continue a se developper entre le debut du mois d'avril et la mi-mai, mais que les entreprises sont devenues plus pessimistes quant a l'avenir, tandis que l'inflation a augmente a un rythme modeste.

Selon les donnees preliminaires, le S&P 500 a perdu 40,26 points, soit 0,76 %, pour terminer a 5 265,78 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 101,28 points, soit 0,60 %, pour s'etablir a 16 918,60 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 411,27 points, soit 1,06%, a 38 441,59 points.

Cette semaine, l'attention se portera principalement sur la publication, vendredi, des donnees relatives aux depenses de consommation personnelle pour le mois d'avril - l'indicateur d'inflation prefere de la Fed.

Le Nasdaq a recule apres avoir cloture au-dessus de la barre des 17 000 points pour la premiere fois mardi, tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 a egalement chute.

Marathon Oil a progresse apres que ConocoPhillips a annonce qu'elle acheterait la societe dans le cadre d'une transaction entierement en actions pour un montant legerement superieur a sa valeur de marche de 15 milliards de dollars. ConocoPhillips a recule, se retrouvant en queue de peloton du secteur de l'energie.

Les actions des compagnies aeriennes ont chute, avec en tete American Airlines, qui a baisse apres que la compagnie a reduit ses previsions de benefices pour le deuxieme trimestre.

Dick's Sporting Goods s'est envole apres avoir revu a la hausse ses previsions de ventes et de benefices annuels, tandis qu'Abercrombie & Fitch a progresse apres avoir revu a la hausse ses previsions de croissance des ventes annuelles.

Les investisseurs attendront les resultats de Salesforce, qui devraient etre publies apres la cloture. (Reportage d'Abigail Summerville a New York et de Johann M Cherian et Lisa Pauline Mattackal a Bengaluru ; redaction de Shinjini Ganguli et Aurora Ellis)