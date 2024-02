Les investisseurs se sont débarrassés de leurs liquidités et ont continué à investir dans les actions, en particulier dans les valeurs technologiques, et dans les obligations de première qualité au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, a déclaré Bank of America dans un rapport publié vendredi.

Il y a eu des entrées de 16,1 milliards de dollars dans les actions et de 11,6 milliards de dollars dans les obligations, contre des sorties de 18,4 milliards de dollars dans les liquidités, les plus importantes depuis huit semaines, a déclaré BofA dans son bilan hebdomadaire des flux de fonds dans et hors des marchés mondiaux, en utilisant les données de l'EPFR.

La hausse rapide et incessante des grandes valeurs technologiques américaines - souvent appelées les "Sept Magnifiques" - en partie motivée par l'optimisme entourant l'IA générative, a propulsé les actions américaines à la hausse au cours des derniers mois. L'indice de référence S&P 500 se négocie à des niveaux record.

Selon le rapport de BofA, les fonds d'actions technologiques ont connu leur sixième semaine consécutive d'afflux de capitaux et 2,3 milliards de dollars d'afflux au cours de la seule semaine qui s'est achevée le mercredi 14 février.

Les grandes valeurs technologiques attirant le plus d'attention, alors que le reste du marché en attire relativement peu, BofA a déclaré que l'ampleur du S&P 500 était désormais la pire depuis 2009, et a également comparé la situation actuelle à d'autres bulles très médiatisées.

Les "Sept Magnifiques" se négocient actuellement à 45 fois leurs bénéfices des 12 derniers mois. "Ce n'est pas bon marché, mais il est vrai que les sommets des bulles ont donné lieu à des valorisations plus audacieuses", a déclaré BofA, citant un ratio cours/bénéfice de 67 fois pour le Nikkei japonais en 1989, lors de son boom, et un ratio de 65 fois pour le Nasdaq en 2000, au plus fort de la bulle Internet.

Le Nikkei n'a pas encore dépassé son sommet de 1989, mais il s'est fortement redressé ces derniers mois et a clôturé vendredi sur le point d'atteindre un nouveau record historique.

Les Sept Magnifiques ont gagné 140 % au cours des 12 derniers mois, contre 150 % pour 50 actions américaines à grande capitalisation dans les années 1970, alors connues sous le nom de Nifty 50, et 180 % pour le Dow Jones dans les années 1920. (Reportage d'Alun John ; Rédaction d'Amanda Cooper et Susan Fenton)