Les investisseurs américains ont été vendeurs nets de fonds d'actions au cours de la semaine du 21 février, la persistance de l'inflation ayant réduit les attentes de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt.

Ils ont vendu des fonds d'actions américaines d'une valeur nette d'environ 4,86 milliards de dollars au cours de la semaine, contre des achats nets d'environ 7,82 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données de LSEG.

Des relevés plus élevés que prévu des prix à la production et à la consommation aux États-Unis la semaine dernière ont conduit le marché à réduire ses paris sur un début précoce du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale, ce qui a entraîné une prise de bénéfices dans les fonds communs de placement plus risqués.

L'indice S&P 500 a tout de même atteint le niveau record de 5094,39 jeudi, soutenu par les prévisions du fabricant de puces Nvidia, qui prévoit un quasi-triplement de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle.

En termes de catégories de fonds, les fonds d'actions américaines à grande, multi et moyenne capitalisation ont connu des retraits importants, avec des cessions nettes s'élevant respectivement à 3,13 milliards de dollars, 1,25 milliard de dollars et 801 millions de dollars. En revanche, les fonds à petite capitalisation ont attiré des entrées nettes de 1,88 milliard de dollars.

Les fonds sectoriels ont également reculé, les investisseurs ayant retiré environ 1,87 milliard de dollars. Les secteurs de la santé, de la consommation de base et des métaux et mines ont été les plus touchés, enregistrant des sorties nettes d'environ 449 millions de dollars, 311 millions de dollars et 255 millions de dollars, respectivement.

Dans le même temps, la demande de fonds obligataires américains s'est ralentie au cours de la semaine, puisqu'ils ont reçu 1,07 milliard de dollars sur une base nette, soit le montant le plus faible en huit semaines.

Les fonds américains de qualité à court et moyen terme ont reçu 2,25 milliards de dollars, soit le dixième afflux hebdomadaire consécutif, mais les fonds à revenu fixe imposable et les fonds protégés contre l'inflation ont enregistré des sorties de fonds de 563 millions de dollars et 199 millions de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires américains ont également connu un ralentissement, avec 9,68 millions de dollars de ventes nettes, marquant la troisième semaine consécutive de sorties de capitaux.