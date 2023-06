Les investisseurs ont acheté des actions et retiré de l'argent des fonds de trésorerie au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, alors que le sentiment des investisseurs individuels a atteint son plus haut niveau depuis 19 mois, selon BofA Global Research.

Les investisseurs ont investi 22,3 milliards de dollars dans les actions et ont retiré 37,9 milliards de dollars des liquidités, ce qui représente le premier flux sortant en huit semaines, a déclaré BofA en citant les données de l'EPFR vendredi.

BofA a déclaré que le sentiment des investisseurs individuels avait augmenté "avec des actions en ébullition, les investisseurs poursuivant le taureau".

"Nous disons 'grand rallye avant grand effondrement', mais ce dernier a maintenant besoin de 6% de liquidation des fonds de la Fed, de taux réels à 2%, d'un taux de chômage >4%", ont déclaré les analystes de BofA.

Les actions mondiales ont atteint leur plus haut niveau depuis 14 mois vendredi, même si les banques centrales, y compris la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, ont déclaré que d'autres hausses de taux étaient probables cette semaine.

L'indice S&P 500 a clôturé jeudi à son plus haut niveau depuis avril 2022 et est en passe de connaître sa cinquième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis novembre 2021.

Les actions américaines ont enregistré 38 milliards de dollars de flux entrants au cours des trois dernières semaines, soit la plus forte dynamique depuis octobre 2022, a indiqué BofA, tandis que les fonds technologiques ont enregistré 19 milliards de dollars au cours des huit dernières semaines, soit la plus forte dynamique depuis mars 2021.

"Nous prévoyons une hausse maximale du SPX de 100 à 150 points contre une baisse de 300 points d'ici la fête du travail", a déclaré BofA. "Nous ne sommes pas convaincus que nous sommes au début d'un tout nouveau marché haussier.

Citant les mêmes données EPFR, Barclays a déclaré que les entrées d'actions étaient les plus importantes depuis novembre de l'année dernière, avec des entrées dans tous les secteurs, à l'exception de l'énergie.

L'indicateur haussier et baissier de BofA est passé de 3,7 à 3,6, le ralentissement des flux vers les obligations à risque ayant compensé la hausse des fonds spéculatifs et l'amélioration des techniques de crédit, a déclaré BofA.

Une autre série de données a montré que les fonds d'actions mondiales ont reçu leur plus grand afflux depuis 12 semaines.

Au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 juin, les investisseurs ont ajouté un montant net de 16,18 milliards de dollars aux fonds d'actions mondiales, compensant presque les 17,69 milliards de dollars de ventes nettes observées une semaine plus tôt, selon les données de Refinitiv Lipper.