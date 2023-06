Les investisseurs ont investi dans les liquidités et les obligations au cours de la semaine dernière, selon les données de BofA Global Research, avant les réunions des banques centrales de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon qui auront lieu la semaine prochaine.

Les fonds de trésorerie ont enregistré des entrées de 70,6 milliards de dollars, a déclaré BofA, citant les données de l'EPFR, vendredi.

Depuis le début de l'année, les flux entrants dans les fonds de trésorerie ont atteint 837 milliards de dollars, soit presque autant que le record de 917 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2020.

Les fonds obligataires ont enregistré des entrées de 13,4 milliards de dollars, tandis que les fonds d'actions ont connu leur deuxième semaine d'entrées (7,7 milliards de dollars), les deux semaines les plus fortes depuis janvier, les investisseurs ayant été "ramenés vers les actions", a déclaré BofA.

"Les craintes de récession du premier trimestre se fondent dans la cupidité de Boucle d'or du deuxième trimestre", ont déclaré les analystes de BofA dans la note.

"Nous restons baissiers", a déclaré BofA, ajoutant que le "commerce de la douleur" au cours des 12 prochains mois est que la Fed augmente les taux à 6 %, et non pas les abaisse à 3 %.

Le S&P 500 a clôturé jeudi à 20 % au-dessus de son plus bas niveau d'octobre 2022, tandis que le Nasdaq 100, à forte composante technologique, est en hausse de plus de 32 % depuis le début de l'année.

Les fonds technologiques ont toutefois enregistré leur première décollecte hebdomadaire (1,2 milliard de dollars) en huit semaines, après un afflux record de 8,5 milliards de dollars la semaine précédente, en raison d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les actions exposées à l'intelligence artificielle.

L'indicateur "bull and bear" de BofA, qui mesure le sentiment des investisseurs, est passé de 3,5 à 3,6 en raison de l'amélioration des techniques de crédit et de l'afflux constant d'actions des marchés émergents. (Rapport de Samuel Indyk ; rédaction d'Amanda Cooper et Toby Chopra)