Les investisseurs sont sur le qui-vive avant le rapport sur l'emploi américain de vendredi, après que de nouvelles preuves de la résilience de l'économie aient renforcé les attentes de taux plus élevés pour plus longtemps et envoyé les rendements à leur plus haut niveau depuis 16 ans.

La vigueur inattendue du marché du travail, qui a montré que les emplois privés ont augmenté en juin, a fait grimper le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, à 5,120 % jeudi, son plus haut niveau depuis juin 2007. Les opérateurs sur les marchés à terme des taux d'intérêt américains ont augmenté la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en novembre.

"C'est contre-intuitif, mais des données solides augmentent les chances que nous devions entrer en récession pour casser l'inflation", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

L'indice S&P 500 a baissé de 0,8 % jeudi, revenant d'un plus haut de plus d'un an atteint en début de semaine.

"Nous sommes clairement dans une phase où des données solides ne sont pas bonnes pour les actions", a déclaré M. McIntyre.

L'attention se tourne à présent vers les chiffres de l'emploi de juin, vendredi, qui pourraient marquer un autre mouvement important pour les actions. Le S&P 500 a enregistré un mouvement moyen de 1,2 %, dans un sens ou dans l'autre, les jours de publication des chiffres de l'emploi non agricole, contre un mouvement moyen de 0,9 % pour l'ensemble des jours au cours de l'année écoulée.

Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 225 000 le mois dernier, après avoir augmenté de 339 000 en mai. Le taux de chômage devrait passer de 3,7 % en mai à 3,6 %.

MARCHÉS EN MOUVEMENT

Les données économiques ont fortement influencé les marchés ces derniers mois, les investisseurs analysant chaque nouveau rapport à la recherche d'indices sur la vigueur de l'économie américaine.

De nombreux investisseurs sont convaincus qu'un rapport positif vendredi obligerait la Fed à reprendre ses hausses de taux d'intérêt, ce qui mettrait en péril la hausse des actifs à risque qui a permis au S&P 500 de progresser d'environ 15 % cette année.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, a déclaré jeudi qu'une hausse des taux d'intérêt était envisageable lors de la réunion de juin, dans des commentaires qui confirment son opinion selon laquelle d'autres hausses de taux seront nécessaires pour refroidir une économie encore forte.

SURVEILLANCE DE LA RÉCESSION

Jusqu'à présent, l'économie américaine a mieux résisté que ne le prévoyaient de nombreux investisseurs. Début juin, Goldman Sachs a ramené de 35 % à 25 % la probabilité d'une récession américaine au cours des 12 prochains mois et a déclaré que la Réserve fédérale relèverait "très probablement" ses taux d'intérêt de 25 points de base en juillet.

Mais les prévisions de croissance pourraient être affectées si la Fed poursuit ses hausses de taux.

Entre-temps, une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain s'est inversée pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 1981, mettant en lumière ce que de nombreux investisseurs considèrent comme un signal de récession traditionnel.

Jeudi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont indiqué une probabilité accrue d'une nouvelle augmentation des taux par la Réserve fédérale en novembre.

Les contrats à terme de référence sur les fonds fédéraux ont intégré 44 % de chances d'une hausse en novembre jeudi en fin de journée, contre environ 36 % la veille, selon FedWatch de CME. Pour la réunion de politique monétaire de la Fed du mois prochain, les chances d'une hausse de 25 points de base étaient de 92,4 %, contre 90,5 % mercredi.

Si le rapport sur l'emploi n'est pas à la hauteur, les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt pour soutenir les actions s'évanouiront encore davantage.

"Je ne pense pas que cela entraînera une correction majeure et durable des actifs à risque si nous obtenons un chiffre élevé demain", a déclaré Aaron Hurd, gestionnaire de portefeuille senior, devises, chez State Street Global Advisors.

"Mais je pense que la réaction immédiate sera une hausse des rendements et une baisse des actions", a-t-il ajouté.