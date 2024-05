Les actions américaines atteignent de nouveaux records, le bitcoin s'envole et les investisseurs se détournent des assurances contre les baisses de portefeuille, car les signes indiquant que l'économie se dirige vers un "atterrissage en douceur" aiguisent l'appétit des participants au marché pour le risque.

C'est ce que l'on appelle le "commerce Boucle d'or", qui consiste à parier que la Réserve fédérale sera en mesure de maîtriser l'inflation tout en empêchant la croissance de décliner trop rapidement. Alors que ce résultat était encore incertain le mois dernier, les investisseurs ont été rassurés par une série de données économiques plus récentes, notamment le rapport de mercredi montrant que les prix à la consommation aux États-Unis ont ralenti plus que prévu en avril.

Le nouveau penchant des investisseurs pour la prise de risque se manifeste dans toutes les catégories d'actifs. L'indice S&P 500 a atteint un nouveau record mercredi et affiche une hausse de 11 % depuis le début de l'année, après la baisse du mois dernier. L'indice composite Nasdaq et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles ont également atteint de nouveaux sommets.

Des actifs tels que le bitcoin et les "meme stocks", qui sont souvent considérés comme des baromètres de l'appétit pour le risque bien que leurs liens avec les fondamentaux économiques soient souvent remis en question, ont également grimpé en flèche.

Entre-temps, la confiance croissante des participants s'est reflétée dans une enquête menée par BofA Global Research auprès des gestionnaires de fonds : la mesure la plus large du sentiment des investisseurs, basée sur les niveaux de liquidités, les allocations d'actions et les attentes en matière de croissance économique, a atteint son niveau le plus élevé depuis novembre 2021.

"L'appétit des investisseurs pour les actifs à risque semble être en hausse", a déclaré Garrett DeSimone, chef quan chez OptionMetrics.

Voici un aperçu graphique de la manière dont l'optimisme retrouvé des investisseurs se répercute sur les marchés :

Après que les inquiétudes concernant la capacité de la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt face à une inflation tenace ont entraîné un recul de 4,2 % de l'indice S&P 500 en avril, les investisseurs semblent aujourd'hui désireux de faire grimper les actions.

Nombre d'entre eux choisissent de le faire sans se préoccuper de couvrir leurs pertes. L'indice de volatilité Cboe, qui mesure la demande de protection contre les fluctuations du marché, a clôturé mercredi à son plus bas niveau depuis quatre mois. L'indice VVIX, moins connu, qui mesure l'ampleur des anticipations des investisseurs concernant l'évolution du VIX, a également chuté et se situe actuellement à son niveau le plus bas depuis une dizaine d'années.

Si les couvertures d'options qui permettraient de se prémunir contre une chute du marché sont peu prisées, les contrats d'achat qui bénéficieraient d'une nouvelle hausse des marchés boursiers sont en revanche très demandés.

Selon les données de la société d'analyse d'options Trade Alert, la moyenne des transactions quotidiennes sur un mois pour les options d'achat dépasse celle des options de vente de 1,2 pour 1, ce qui représente le niveau le plus élevé de cette mesure depuis environ un mois.

Certains acteurs du marché ont également souligné que la reprise des mèmes stocks était un signe de l'appétit des investisseurs pour le risque.

Les actions de GameStop ont grimpé de 140 % au cours de la semaine dernière, à la suite d'une série de messages postés sur la plateforme X par un compte lié à Keith Gill, la figure centrale de la frénésie précédente. Les actions d'autres entreprises, dont la chaîne de cinémas AMC et le fabricant d'écouteurs Koss, ont suivi le mouvement. À l'instar de GameStop, nombre de ces actions font l'objet d'une forte vente à découvert et leurs fondamentaux se sont dégradés au cours des dernières années.

L'espoir que la baisse des données économiques américaines puisse donner à la Fed une marge de manœuvre pour réduire les taux plus tard dans l'année a fait pression sur le dollar au cours des dernières séances. Le billet vert, un refuge populaire en période d'incertitude, a chuté de 2 % par rapport à un panier de devises depuis qu'il a atteint un sommet de 17 mois à la mi-avril.

Cela a contribué à renforcer certaines monnaies des marchés émergents, qui sont parfois considérées comme plus risquées que celles liées aux marchés développés.

Le zloty polonais est en hausse de 3,7 % pour le mois, tandis que le rand sud-africain et le peso colombien ont progressé respectivement de 2,8 % et de 2,7 %.

Les attentes en matière de volatilité des marchés obligataires ont également diminué au cours des dernières séances. Les rendements du Trésor américain - qui évoluent en sens inverse des prix des obligations - sont tombés mercredi à leur plus bas niveau depuis plus de cinq semaines.

Le bitcoin, souvent considéré comme un baromètre clé du sentiment de prise de risque, a atteint un sommet de trois semaines de 66 261 $ mardi et se rapproche du record de 73 803 $ atteint en mars.