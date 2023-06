Les investisseurs surveillent l'actualisation trimestrielle des positions d'options d'un grand fonds d'actions couvert et le rééquilibrage de fin de trimestre des gestionnaires de portefeuille afin d'influencer potentiellement les mouvements des actions américaines alors que la première moitié de l'année s'achève cette semaine.

Le JPMorgan Hedged Equity Fund, qui détient un panier d'actions du S&P 500 ainsi que des options sur l'indice de référence et dont la valeur s'élève à près de 16 milliards de dollars, devrait actualiser ses positions en options vendredi.

Bien que cette opération soit attendue par de nombreux acteurs du marché, elle peut exacerber ou supprimer les mouvements quotidiens du marché boursier, en particulier lorsque la liquidité du marché est faible, selon les analystes.

Pour l'instant, l'opération pourrait contribuer à réduire la volatilité des actions. En effet, l'actualisation des positions du fonds au 31 mars concernait environ 120 000 contrats d'options sur le S&P 500 devant expirer le 30 juin, y compris la vente de près de 40 000 contrats d'options sur le S&P 500 avec un prix d'exercice de 4 320, juste en dessous du niveau de l'indice aujourd'hui.

Le S&P 500 se situant juste au-dessus du niveau de 4 320, les options d'achat vendues signifient que les négociants en options - en l'occurrence de grandes banques ou institutions financières - sont incités à acheter des actions lorsque l'indice passe sous ce niveau et à vendre lorsqu'il le dépasse, a déclaré Brent Kochuba, fondateur de la société d'analyse d'options SpotGamma. Cela pourrait contribuer à réduire la volatilité du marché, selon les analystes.

Entre-temps, les marchés pourraient connaître un certain nombre d'achats et de ventes au cours des derniers jours du trimestre, car les gestionnaires de fonds, les fonds de pension et d'autres investisseurs ajustent la répartition de leurs actifs pour tenir compte des mouvements trimestriels des actions et des obligations.

L'indice MSCI All-World, qui regroupe les actions du monde entier, a augmenté de près de 4 % au cours du trimestre, en passe de réaliser sa troisième hausse trimestrielle consécutive, tandis que l'indice obligataire Bloomberg Global Aggregate a baissé d'environ 1 %.

Les stratèges de JPMorgan ont estimé au début du mois que les flux de rééquilibrage pourraient totaliser environ 150 milliards de dollars de ventes d'actions et un montant similaire d'achats d'obligations - des facteurs qui pourraient déjà avoir un impact sur les marchés au cours des dernières sessions.

Bien que les fluctuations des actions aient été dans l'ensemble modérées, l'indice de volatilité Cboe ayant atteint son niveau le plus bas depuis trois ans la semaine dernière, certains acteurs du marché s'attendent à une certaine turbulence dans les jours à venir.

"Il pourrait y avoir un peu de bruit", a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital Advisors. "Le reste de la semaine sera agité et bizarre, et ne sera probablement pas significatif en termes de tendances plus larges. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed à New York ; rédaction d'Ira Iosebashvili et Matthew Lewis)