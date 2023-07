Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, les investisseurs restant sur leurs gardes avant le rapport sur l'emploi, après que les données récentes qui ont signalé la résistance de l'économie ont renforcé les attentes de taux plus élevés pour une période plus longue et ont poussé les rendements à des sommets pluriannuels.

Le rapport sur l'emploi du département du Travail, très surveillé, prévu à 08h30 ET pourrait conduire la Réserve fédérale à reprendre la hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, après une pause en juin, comme l'a signalé la banque centrale américaine et son président Jerome Powell.

Selon une enquête de Reuters, la masse salariale non agricole a probablement augmenté de 225 000 emplois le mois dernier après avoir bondi de 339 000 emplois en mai.

Les investisseurs s'inquiètent de nouvelles hausses si les dernières données indiquent que le marché du travail est resté résilient, comme l'a montré jeudi la hausse des chiffres de l'emploi privé en juin, malgré les 500 points de base de hausses de taux de la Fed au cours de ce cycle.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a frôlé les 5 % vendredi, après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis juin 2007 lors de la séance précédente, les opérateurs ayant revu à la hausse la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed en novembre.

La plupart des grandes capitalisations technologiques et de croissance, dont les valorisations sont mises sous pression lorsque les coûts d'emprunt augmentent, ont légèrement baissé dans les échanges de pré-marché, avec Meta Platforms et Nvidia en baisse de 0,4 % et 0,3 %, respectivement.

"Une chose est sûre : étant donné les mouvements d'hier, une légère surprise à la hausse est déjà dans les prix", a déclaré Julien Lafargue, stratégiste en chef du marché chez Barclays Private Bank.

"Si le NFP envoie un message similaire à celui de l'ADP, le marché sera convaincu que la récession tant attendue est repoussée et que la Fed pourrait avoir besoin d'être plus agressive."

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en forte baisse jeudi dans le cadre d'un vaste mouvement de repli, l'indice de référence S&P 500 affichant sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis six semaines.

À 05:22 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 12 points, soit 0,04%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 2,25 points, soit 0,05%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 16,75 points, soit 0,11%.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en passe de terminer la semaine en baisse, les investisseurs s'attendant à ce que les taux d'intérêt continuent d'augmenter et à ce que l'escalade des tensions entre Pékin et Washington renforce les inquiétudes.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a entamé une visite de quatre jours à Pékin en appelant à des réformes du marché en Chine.

Parmi les autres valeurs en baisse, Tesla a perdu 0,7 % après avoir déclaré qu'elle offrirait aux nouveaux acheteurs de ses véhicules électriques les plus vendus en Chine une prime en espèces équivalant à près de 500 dollars s'ils sont recommandés par un propriétaire existant.

Levi Strauss & Co a chuté de 8,2 % après que le fabricant de vêtements en denim a réduit ses prévisions de bénéfices annuels jeudi.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba ont gagné 2,6 % après que des sources ont déclaré que les autorités chinoises sont susceptibles d'imposer une amende à Ant Group, mettant fin à la révision réglementaire de la société fintech affiliée qui dure depuis des années.

La semaine prochaine, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre, après que la plus grande crise depuis 2008 a frappé le secteur bancaire au début de l'année. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)