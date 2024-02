(Alliance News) - Mercredi, Piazza Affari - selon le marché à terme - devrait ouvrir avec une tendance baissière, comme la plupart des autres marchés européens et dans le sillage des baisses observées à Wall Street au cours de la nuit en Europe. Le moteur de la vente a été l'indice des prix à la consommation américain plus élevé que prévu, publié mardi en début d'après-midi, qui a agi comme un pompier sur la grande partie du marché encore positionnée sur l'hypothèse de réductions imminentes de la part de la Réserve fédérale.

L'indice des prix à la consommation dans la plus grande économie du monde a augmenté de 0,3 % en glissement mensuel et de 3,1 % en glissement annuel, selon le Bureau of Labor Statistics, dépassant les prévisions d'une augmentation de 0,2 % en glissement mensuel et de 2,9 % en glissement annuel.

Le chiffre plus élevé que prévu suggère donc que la Réserve fédérale pourrait devenir encore plus prudente que le marché ne le prévoit quant à la perspective d'une réduction des taux d'intérêt.

Parmi les données macroéconomiques avant que la cloche ne sonne, le taux d'inflation britannique est resté inchangé à 4,0 % en janvier 2024, restant proche du plus bas niveau atteint en novembre sur deux ans et inférieur aux attentes du marché (4,2 %). Toutefois, ce taux est deux fois plus élevé que l'objectif de 2,0 % de la Banque d'Angleterre.

Ainsi, le FTSE Mib, abandonne 45,00 points, après avoir clôturé 1,0% dans le rouge à 31 134,17 hier soir.

En Europe, le CAC 40 à Paris recule de 4,00 points, tandis que le DAX 40 à Francfort est juste en dessous du niveau. En revanche, le FTSE 100 de Londres, le seul à être en hausse, a progressé de 28,30 points.

Parmi les valeurs mineures, le Mid-Cap a cédé 1,0 % à 45 102,05, le Small-Cap a baissé de 0,3 % à 27 434,64, tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le rouge de 0,4 % à 8 090,31.

Sur le Mib hier soir, de bonnes transactions pour Saipem, qui a clôturé en hausse de 1,6% avec un nouveau prix à 1,35 euros par action. PDT Partners a réduit sa position courte sur le titre à 0,46% contre 0,59% précédemment.

Pirelli & C, d'autre part, a marqué un vert de 1,5% avec un nouveau prix à EUR5,46 par action. Le titre sur une base intraday durant la session a mis à jour son plus haut de 52 semaines à EUR5.53.

Banco BPM, d'autre part, a chuté de 3,9 pour cent, prenant des bénéfices après quatre sessions de hausse sur le dos de bons comptes. Jeudi, elle a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, soit une hausse de 85 % par rapport aux 685 millions d'euros de l'année précédente. Au quatrième trimestre, la banque a enregistré un bénéfice net de 321,1 millions d'euros, contre 319 millions d'euros au trimestre précédent. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 3,29 milliards d'EUR, contre 2,31 milliards d'EUR un an plus tôt, tandis que pour le seul quatrième trimestre, ils ont atteint 867,7 millions d'EUR, stables sur une base séquentielle.

Le ratio CET 1 de la banque est de 14,2 % et se compare à un ratio CET 1 de 12,8 % au 31 décembre 2022.

FinecoBank, de son côté, a chuté de 3,1% à 12,73 euros après un repli de 1,9% la veille.

Sur le segment des cadets, le groupe Intercos a mené la danse, progressant de 5,1% à 15,24 euros après le vert de 0,6% de la séance précédente.

Industrie de Nora a augmenté de 3,7 pour cent après un vert de 1,4 pour cent la veille. Citadel Advisors a réduit sa position courte sur le titre à 0,67% contre 0,79% précédemment.

Saras a clôturé dans le rouge (0,7 %) après avoir appris que Massimo Moratti Sapa, Angel Capital Management Spa et Stella Holding Spa et Vitol BV, une société néerlandaise, ont conclu un accord de vente et d'achat en vertu duquel la famille Moratti a accepté de vendre des actions de Saras, représentant environ 35 % du capital social de la société, à Vitol au prix de 1,75 EUR par action. Le prix par action implique une capitalisation de Saras d'environ 1,7 milliard d'euros.

Technoprobe, quant à lui, a laissé 5,1% au sol après un vert de 0,3% lors de la séance précédente.

Parmi les petites capitalisations, CIR a clôturé en hausse de 4,4% à 0,4485 euro par action, la société poursuivant son programme de rachat. Enfin, elle a annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions ordinaires - entre le 5 et le 9 février - pour une valeur totale de 254.000 euros.

Alkemy a clôturé en hausse de 4,3 %, après un gain de 0,6 % lors de la séance précédente.

Fidia, en revanche, a chuté de 7,2 % à 0,3340 EUR, dans sa cinquième séance de baisse.

Banca Sistema a perdu 1,3%. Le conseil d'administration a approuvé vendredi les états financiers consolidés au 31 décembre, qui ont clôturé avec un bénéfice net de 16,5 millions d'euros, contre 22,0 millions d'euros en 2022. Les revenus nets d'intérêts, à 67,0 millions d'EUR, ont baissé de 22 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les PME, Alfonsino a progressé de 5,6 % après avoir annoncé mardi l'achèvement du processus d'intégration de sa plateforme propriétaire Rushers au sein de son modèle économique.

AATech a également progressé de 8,3 pour cent à 1,30 EUR par action, sa troisième séance avec une bougie haussière.

Eprcomunicazione, d'autre part, a chuté de 7,9 % à 1,75 EUR par action, dans sa neuvième session baissière.

Compagnia dei Caraibi Caribbean s'est contractée de 3,6 %, après une baisse de 1,1 % lors de la séance précédente.

À New York, le Dow a chuté de 1,4 %, le Nasdaq de 1,8 %, tandis que le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,4 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,7 pour cent, le Hang Seng a augmenté de 0,8 pour cent, alors que la bourse chinoise était fermée pour cause de vacances.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé contre 1,0716 USD à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2601 USD mardi soir.

Le baril de Brent vaut USD contre 82,77 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 994,39 USD l'once contre 1 994,39 USD l'once hier soir.

Le calendrier de mercredi prévoit la publication des données de la production industrielle et du produit intérieur brut de la zone euro à 1100 CET.

À 1300 CET, les États-Unis publieront le rapport sur le marché hypothécaire, tandis qu'à 1630 CET seront publiés les chiffres des stocks de pétrole brut et le rapport de l'EIA.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats d'EdiliziAcrobatica, eVISO, FOS, Gefran, Interpump, Svas Biosana et Telecom Italia sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.