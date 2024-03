Paris (awp/afp) - Les Bourses s'affichent majoritairement en hausse jeudi, toujours vers des records, les données sur les prix et le dynamisme de l'économie aux Etats-Unis n'entamant pas la confiance des investisseurs sur des baisses de taux à venir dans les prochains mois.

En Europe, les indices vedette des Bourses de Francfort et Paris continuent d'enchaîner les records et ont atteint de nouveaux plus hauts en séance. Vers 13H45 GMT, Paris prenait 0,61%, Francfort 0,11% et Milan 0,28%.

Londres était plus mesurée et reculait de 0,14%. A Zurich, le SMI cédait 0,53%.

Mitigé mercredi, Wall Street a ouvert en légère hausse jeudi: le Dow Jones gagnait 0,15%, le Nasdaq 0,31% et le S&P 500 0,17%.

"Les responsables de la Banque centrale européenne ont renforcé leur soutien à une baisse des taux directeurs en juin dans leurs prises de parole", commente auprès de l'AFP Fiona Cincotta, analyste de City Index.

En revanche pour la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui se réunit les 19 et 20 mars, le calendrier des baisses de taux à attendre cette année est plus flou.

Après une inflation supérieure aux attentes mardi, ce sont les prix de gros, côté entreprises, qui ont augmenté plus que prévu en février aux Etats-Unis, tirés par les prix de l'essence à la pompe.

Les ventes au détail aux Etats-Unis sont reparties à la hausse au mois de février, restant cependant légèrement en-deçà des attentes des analystes.

Les responsables de la Fed ont répété vouloir être certains que l'inflation ralentisse durablement avant de commencer à abaisser leur taux directeur.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats européens et américains se redressaient, celui pour l'emprunt à 10 ans de l'Etat américain atteignant 4,25%, contre 4,19% mercredi.

BMW lesté par la Chine ___

Le constructeur automobile allemand BMW (-1,71%) a enregistré en 2023 un résultat opérationnel en hausse de 32% à 18,5 milliards d'euros, tiré par la hausse des ventes de voitures et leurs prix élevés, a indiqué le groupe jeudi. Il a en revanche vu chuter son bénéfice net annuel de 34,5% en raison d'un effet comptable lié à sa coentreprise chinoise BMW Brilliance.

Biden s'oppose au rachat de US Steel ___

Joe Biden, en pleine campagne pour un second mandat, s'est opposé jeudi au rachat d'US Steel, grand nom de l'acier américain, par le japonais Nippon Steel, au nom de la défense des "travailleurs" américains.

L'annonce de ce rachat amical, en décembre, avait placé Joe Biden, qui se présente en défenseur de l'industrie américaine, dans une situation très délicate sur le plan politique.

L'action reculait de plus de 4% dans les premiers échanges à Wall Street.

Le bitcoin continue à enchaîner les records ___

Le bitcoin continue d'enchaîner les records et est monté jusqu'à 73.797,98 dollars vers 07H00 GMT. Il valait 72.620 dollars, en baisse de 0,74%, vers 13H40 GMT.

Les prix du pétrole poursuivent leur progression après une révision à la hausse par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de la demande mondiale au premier trimestre et des attaques de drones ukrainiens sur les installations de raffinage russes.

Le prix du baril de Brent, pour livraison en mai, prenait 0,92% à 84,80 dollars vers 11H15 GMT et celui de WTI, pour livraison en avril, gagnait 1,23% à 80,70 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro perdait 0,27% par rapport au dollar à 1,0918 dollar pour un euro.

afp/rp