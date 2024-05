Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales avancent jeudi, les annonces de la Banque d'Angleterre et la robustesse de l'économie continuant de soutenir le moral des investisseurs.

En Europe, l'indice Dax de la Bourse de Francfort a terminé en hausse de 1,02% et a atteint un nouveau record en séance (18.699,29 points) et en clôture (18.686,60 points). Idem pour l'indice FTSE 100 de Londres, qui a pris 0,33% et affiche désormais 8.396,25 points comme plus haut en séance et 8.381,35 points comme sommet en clôture. Zurich était fermé (Ascension).

Pour Andreas Lipkow, analyste indépendant, "la reprise économique en Chine" influence le sentiment positif du marché et contribue à l'évolution du Dax.

Paris a progressé de 0,69% et Milan de 0,55%.

A Wall Street, vers 15H50 GMT, le Dow Jones progressait de 0,41%, le S&P 500 de 0,22% et le Nasdaq de 0,10%.

La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu sans surprise son taux directeur à 5,25% mais s'est dite "optimiste" sur un recul de l'inflation dans les prochains mois, ce qui pourrait ouvrir la voie à un assouplissement monétaire.

Daniel Vernazza, économiste international en chef de la banque UniCredit, remarque qu'au sein du comité de politique monétaire, sept membres ont coté en faveur d'un maintien des taux de la banque centrale, mais deux membres ont voté en faveur "d'une baisse immédiate" des taux.

Dans le sillage de ces annonces, l'indice FTSE 100 de Londres a bondi d'un coup, la livre perdait du terrain (-0,11% à 1,1614 euro pour une livre vers 15H45 GMT) et le taux d'intérêt de l'emprunt de l'Etat britannique à deux ans, l'échéance la plus sensible aux anticipations de politique monétaire, s'affichait en baisse à 4,24%, contre 4,29% à la clôture de mercredi.

Toujours sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans baissait légèrement par rapport à la veille, à 4,48%, après avoir progressé plus tôt en séance.

Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis ont atteint un plus haut depuis août, selon les chiffres publiés jeudi, un signe que les tensions sur le marché de l'emploi s'atténuent qui ravit les investisseurs.

Ces données sont cependant "déjà dans les cours" boursiers, selon Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier IM.

"Mercredi, nous aurons le rapport sur l'inflation américaine, qui est le point d'anxiété des marchés", ajoute-t-il. "Il faut qu'on y voit une forme de modération de l'inflation pour voir une baisse des taux se produire."

Les marchés sont, de plus, soutenus par les bons résultats publiés par les entreprises: la saison est "vraiment bonne, à peu près deux entreprises sur trois ont surpris à la hausse les consensus" d'analystes, souligne Florian Ielpo.

Airbnb poussé dehors ___

A Wall Street, Airbnb chutait de 6,47%. La plateforme de réservations de logements prévoit des ventes plus faibles que ce qu'attendaient les analystes pour le deuxième trimestre à 2,68 milliards de dollars minimum.

Le fabricant de microprocesseurs Arm reculait de 2,47% à la Bourse de New York, au lendemain de la publication de ses résultats financiers, les analystes soulignant notamment des perspectives inférieures aux attentes pour les quatre prochains trimestres.

BBVA lance l'assaut sur Sabadell ___

Trois jours après le rejet de son offre de fusion amicale, la banque espagnole BBVA (-6,71%) a lancé jeudi une offre publique d'achat hostile dans les mêmes termes sur sa concurrente Sabadell (+3,17%), jugée "contraire aux intérêts" de l'Espagne par le gouvernement qui veut tenter de la faire dérailler.

La banque originaire de Catalogne n'a pas d'actionnaire de contrôle mais une multitude d'actionnaires ne dépassant pas 4%, dont de grands fonds d'investissement.

Le pétrole progresse ___

Les prix du pétrole évoluent autour de l'équilibre. Vers 15H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,14% à 83,69 dollars et le baril de WTI américain valait 79,06 dollars (+0,09%).

L'euro montait de 0,27% face au dollar, à 1,0777 dollar pour un euro.

Le bitcoin progressait de 0,85% à 62.090 dollars.

