Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales manquent de dynamisme mercredi, dans l'attente d'avancées dans les négociations concernant le plafond de la dette américaine et de l'évolution de la conjoncture économique mondiale.

Après une séance dans le rouge mardi, Wall Street a ouvert en hausse mercredi, avec l'espoir renouvelé qu'un accord puisse être trouvé sur le plafond de la dette américaine entre la Maison Blanche et l'opposition républicaine. Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,20%, le S&P 500 0,19% et le Nasdaq 0,06%.

Les Bourses européennes tentent de se reprendre après des premiers échanges en baisse: Francfort gagnait 0,34%, tandis que Paris (-0,01%), Milan (-0,08%) étaient stables et Londres un peu plus en retrait (-0,26%). A Zurich, le SMI cédait 0,51%.

Le marché obligataire n'est pas très animé non plus, le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans valait 3,54% vers 13H50 GMT, stable par rapport à la veille.

La situation d'attente qui dure depuis plusieurs séances se prolonge. "Globalement, la situation mitigée ne suffit pas à donner un nouvel élan aux Bourses européennes", selon Andreas Lipkow, analyste indépendant.

L'inflation en zone euro sur un an en avril s'est bien établie à 7%, a confirmé mercredi l'organisme européen Eurostat.

Les investisseurs sont toujours suspendus aux discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Les Etats-Unis risquent le défaut de paiement dès le début du mois de juin.

"Les législateurs à Washington semblent incapables de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette", relève Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades.

Si aucun accord n'est trouvé, cela "pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie américaine et mondiale", ajoute-t-il.

L'enthousiasme est plus palpable au Japon, où l'indice phare Nikkei a conclu sa cinquième séance consécutive en hausse, finissant même au-delà des 30.000 points, une première depuis septembre 2021. L'indice élargi Topix a lui aussi encore progressé et évolue à son plus haut niveau depuis 30 ans.

La croissance économique du Japon a été légèrement supérieure aux attentes au premier trimestre (+0,4%), selon une première estimation du gouvernement publiée mercredi, grâce notamment à une consommation plus solide que prévu face à l'inflation.

Le yen reste en outre faible par rapport au dollar, qui valait 137,10 yens vers 13H50 GMT contre 136,39 yens mardi à 21H00 GMT, une tendance de change favorable aux valeurs japonaises exportatrices et à la Bourse de Tokyo en général.

Rebond des banques régionales ___

Les actions des banques américaines régionales reprennent des couleurs mercredi après les résultats publiés par Western Alliance qui a enregistré une hausse de ses dépôts depuis fin mars, selon l'agence d'informations financières Bloomberg.

Western Alliance montait de 13,11%, PacWest de 10,72% et Zions de 5,18% à Wall Street.

JD Sports et Elior déçoivent ___

Plombé par un endettement creusé par la crise sanitaire, le groupe de restauration collective Elior chutait de plus de 22% à Paris, après avoir signalé qu'un contexte inflationniste toujours difficile altère ses prévisions pour l'exercice en cours.

La chaîne de magasins de vêtements et chaussures de sport JD Sports Fashion reculait de 6,29% à Londres après avoir publié des résultats en forte baisse pour l'exercice 2022/2023. Le bénéfice a chuté de 61%, notamment en raison d'une hausse généralisée des coûts.

Du côté des devises et du pétrole ___

Le pétrole était en hausse avant la publication de l'état des stocks commerciaux américains. Le Brent de mer du Nord pour livraison juillet prenait 1,11% à 75,69 dollars, vers 13H50 GMT, et le WTI américain 1,24% à 71,76 dollars.

L'euro tombait à son plus bas depuis six semaines face au dollar, qui profite de son statut de valeur refuge. La monnaie unique européenne perdait 0,41% à 1,0818 dollar.

Le bitcoin cédait 0,98% à 26.690 dollars.

