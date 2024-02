New York (awp/afp) - Les marchés européens ont fini en légère hausse lundi, tandis que Wall Street a fait une pause, les yeux rivés vers la publication d'un indice de prix aux Etats-Unis, mardi, et de nouveaux résultats d'entreprises cette semaine.

En Europe, Paris a gagné 0,55% et Francfort 0,65%, établissant un nouveau record en clôture, tandis que Londres est resté stable (+0,01%). A Zurich, le SMI a avancé de 0,79%.

A New York, le Dow Jones a gagné 0,33% et établi un nouveau record en clôture. L'indice Nasdaq a cédé 0,30% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,09%.

"C'est normal qu'on ait une séance plus calme", estime Andrea Tueni, analyste de Saxo Bank. Les deux principaux indices américains sont sur des niveaux très proches des records, le CAC 40 de la Bourse de Paris n'en est pas très loin non plus. Il faudrait des annonces fortes pour que les marchés poursuivent leur marche en avance."

Les investisseurs sont dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) de janvier aux États-Unis.

"Il y a de la nervosité", prévient Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, au sujet du CPI, "parce que l'on considère le risque de décevoir comme plus élevé que la probabilité d'impressionner".

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines américaines étaient stables et celles des pays européens en léger recul. Le rendement de l'emprunt de l'Allemagne à dix ans s'établissait à 2,36%, contre 2,38% à la clôture de vendredi.

Nvidia plus gros qu'Amazon ___

Insolent de vigueur, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia (+0,16%), au centre de la fièvre de l'intelligence artificielle (IA), est parvenu à rester dans le vert.

En hausse de 46% depuis le début de l'année, le groupe de Santa Clara (Californie) a vu sa valeur quasiment multipliée par cinq (4,7) depuis le lancement de ChatGPT, fin novembre 2022.

Nvidia a même brièvement dépassé le géant Amazon, lundi, pour entre dans le cercle des cinq plus grosses capitalisations mondiales.

Egalement bien positionné dans la course à l'IA, le concepteur de puces Arm a encore bondi de 29,30% sur la séance. En une semaine sa capitalisation a plus que doublé, pour atteindre désormais milliards de dollars.

Le faible flottant de la valeur, 90% des titres étant contrôlés par la société d'investissement SoftBank, accentue la volatilité du titre et sa propension à connaître des variations de cours brutales. La société britannique a vu sa capitalisation doubler en une semaine.

Diamondback s'offre une nouvelle parure ___

La consolidation se poursuit dans le gaz et pétrole américain avec l'annonce, lundi, du rachat d'Endeavor par son compatriote Diamondback Energy pour créer un nouvel acteur majeur de l'énergie, actif notamment dans le pétrole et le gaz de schiste.

Le rachat valorise Endeavor à quelque 26 milliards de dollars, dette comprise - payé en actions ainsi que huit milliards de dollars en cash, selon un communiqué.

L'action de Diamondback s'est envolée de 9,38% à New York.

Le pétrole en repli, le bitcoin en nette hausse ___

Les prix du pétrole ont terminé en ordre dispersé, le marché scrutant la situation géopolitique au Moyen-Orient, tandis que le cours du gaz naturel américain est tombé à un plus bas depuis l'été 2020.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en avril, a cédé 0,23% à 82,00 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, a grappillé 0,10% à 76,92 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro cédait 0,11% par rapport au dollar, à 1,0772 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 4,05%, à 50.047 dollars, pour la première fois au-dessus du seuil de 50.000 dollars depuis fin 2021.

afp/rp