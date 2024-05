New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales se sont accordées une pause lundi dans une atmosphère attentiste avant la publication d'indicateurs sur l'inflation en Europe et aux Etats-Unis au cours de la semaine.

Wall Street a terminé sans direction. le Nasdaq a progressé de 0,29%, tandis que le S&P 500 a stagné (-0,02%) et que le Nasdaq a cédé 0,21%.

En Europe, Paris a reculé de 0,12%, Londres de 0,22% et Francfort de 0,16%. C'est leur premier repli après six séances consécutives de hausse. Les indices phare de ces trois places boursières avaient atteint vendredi de nouveaux records en séance et en clôture.

Milan, proche de ses plus hauts depuis 2008, a terminé en hausse modeste de 0,46%. A Zurich, le SMI a gagné 0,12%.

Ces records ont été atteints grâce notamment à "l'espoir des marchés d'avoir des baisses de taux cette année", a souligné Andrea Tuéni, analyste de Saxo Bank.

Les marchés ont logiquement marqué une pause lundi mais "se dirigent probablement vers une semaine volatile car de nombreux investisseurs attendent déjà avec impatience les données cruciales de l'indice des prix à la consommation des États-Unis et de l'UE", a commenté Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

Mardi, les prix à la production en avril aux Etats-Unis donneront un premier aperçu avant le rapport sur l'inflation d'avril (CPI), publié mercredi.

Les investisseurs espèrent y trouver des indications "sur les prochains cycles d'assouplissement de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE), notamment en termes de calendrier et de rythme" des possibles baisses des taux directeurs, a ajouté Pierre Veyret.

"On est quasi persuadé d'avoir une baisse des taux de la BCE en juin, mais on a besoin de plus de garantie de la part de la Fed", estime Andrea Tuéni.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), doit s'exprimer mardi.

Lundi, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a estimé que la banque centrale devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels et poursuivre sa politique monétaire "restrictive", jusqu'à ce que de réels progrès soient visibles dans le retour de l'inflation vers la cible de 2% de la banque centrale américaine.

Les données définitives sur l'inflation dans les pays de la zone euro en avril vont aussi être publiées tout au long de la semaine, du Portugal lundi à l'ensemble de la zone vendredi, en passant par la France mercredi.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains reculaient légèrement. Celui de l'emprunt des Etats-Unis à dix ans s'établissait à 4,48% vers 20H30 GMT, contre 4,50% à la clôture de vendredi.

BHP éconduit par Anglo American ___

Le géant minier australien BHP (-0,57% à Londres) s'est dit "déçu" après le rejet lundi d'une offre de rachat relevée à 34 milliards de livres (près de 40 milliards d'euros) sur son rival britannique Anglo American (-2,07% à Londres).

GameStop relance la partie ___

Les actions hautement volatiles du distributeur de jeux vidéo GameStop, qui avaient alimenté une frénésie virale à Wall Street en 2021, ont connu un nouvel accès de fièvre, concluant sur un bond de 74,40% à 30,45 dollars à Wall Street.

Un des boursicoteurs au surnom de "Roaring Kitty", qui avait inspiré la liquidation forcée de positions courtes sur des actions du type GameStop et secoué Wall Street début 2021, est réapparu sur X pour la première fois depuis trois ans avec des messages videos suggérant un grand retour.

Le pétrole en repli ___

Les cours du pétrole ont relevé la tête, après une série de frappes ukrainiennes sur des sites russes de stockage et de raffinage, ainsi que des signes de raffermissement de la demande aux Etats-Unis.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord est monté de 0,68%, pour clôturer à 83,36 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain s'est octroyé 1,09%, à 79,12 dollars.

L'euro prenait 0,17% à 1,0789 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 2,93% à 63.066 dollars.

afp/rp