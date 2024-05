Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, suivant une séance mitigée en Asie, les indices faisant une pause dans leur série de records des derniers jours.

En Europe, les places financières reculent: vers 9H10, Paris cédait 0,10% et Francfort 0,24%, toutes deux subissant aussi des légères pertes sur l'ensemble de la semaine. Milan était stable et gardait une net progression hebdomadaire de 2,17% tandis que Londres cédait 0,04%, stable sur la semaine.

En Asie, la Bourse de Tokyo a reculé de 0,34%. Au terme d'une séance indécise Shanghai a finalement terminé en hausse de 0,96%, et Hong Kong s'acheminait vers le même sort (+1,07%).

Jeudi à Wall Street, le Dow Jones s'est effrité de 0,10% et n'est pas parvenu à clôturer au-dessus du seuil symbolique de 40'000 points, qu'il avait franchi en début de séance pour la première fois de son histoire. L'indice Nasdaq a cédé 0,26% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,21%.

"Les membres de la Banque centrale américaine ont insisté sur le fait que la politique de taux est actuellement bien installée et qu'il faudra probablement plus de temps pour que l'inflation ralentisse et atteigne l'objectif de 2%" note aussi Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

La séance en Asie a été animée avec des statistiques sur la deuxième économie mondiale. Selon les chiffres officiels publiés vendredi, les ventes de détail ont ralenti à +2,3%, bien moins qu'attendu par les analystes - symptôme d'une reprise encore difficile dans la deuxième économie mondiale. En revanche, la production industrielle a accéléré en avril, à +6,7% sur un an.

Ces données, globalement "décevantes" selon la Deutsche Bank, ont entraîné les indices dans le rouge mais des annonces sur l'immobilier de la part des autorités ont inversé la tendance.

Le gouvernement chinois envisage le rachat de logements, non vendus ou non livrés, afin de relancer le secteur et la Banque centrale va réduire l'apport minimum nécessaire à 15% pour un premier achat immobilier selon un média d'Etat.

Le prochain rendez-vous des investisseurs est l'estimation définitive pour l'inflation en avril de la zone euro, mais les investisseurs ont déjà été préparés avec la publication de ces mêmes données pour chacun des pays de la zone tout au long de la semaine.

Richemont solide

Le groupe suisse Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a annoncé vendredi un bénéfice net annuel 2,3 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires annuel a battu un nouveau record en dépit d'une faiblesse (-1%) au dernier trimestre.

"Dans l'ensemble, ce sont des chiffres solides (...) avec des marges pas pires que prévu", ont réagi dans une note les analystes de RBC.

Son action grimpait de 5,71% à Zurich.

ABB achète à Siemens

Le conglomérat helvético-suédois ABB (-0,21%) a annoncé vendredi qu'il va racheter les activités d'accessoires pour câblages en Chine de son concurrent allemand Siemens, sans toutefois divulguer le montant de la transaction.

Cette acquisition doit lui permettre de renforcer ses activités d'électrification, indique le groupe dans un communiqué.

Le pétrole monte

Les prix du pétrole progressent : vers 9h00, le baril de Brent de mer du Nord gagnait 0,66% à 83,82 dollars et celui de WTI américain 0,48% à 79,61 dollars.

L'euro recule de 0,03% à 1,0864 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagne 1,33% à 66'150 euros, soit un bond de plus de 9% sur la semaine.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats européens et des Etats-Unis restaient stables.

afp/ck