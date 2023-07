New York (awp/afp) - Les Bourses occidentales sont en légère hausse mardi avec de nombreux résultats d'entreprises, Wall Street signant sa douzième séance positive d'affilée, mais la prudence domine toujours avant la décision mercredi de la Banque centrale américaine.

Wall Street a conclu sa douzième séance consécutive dans le vert. Le Dow Jones a avancé de 0,08%, le S&P 500 de 0,28% et le Nasdaq 0,61%.

En Europe, Paris a reculé de 0,16%, mais Francfort a pris 0,13%, et Londres 0,17% et Milan 0,20%. A Zurich, le SMI a gagné 0,48%.

Les variations sont loin de celles observées en Asie, où la Bourse de Hong Kong a bondi de 4,10% et Shanghai de 2,13%, avec des déclarations des autorités rendant plus crédible un plan de soutien à l'économie, et particulièrement au secteur immobilier.

"L'enthousiasme ne s'est pas propagé, peut-être en raison du manque de détails sur les mesures de relance, mais aussi de la distraction que représentent les réunions des banques centrales au cours des prochaines 48 heures" estime Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Les investisseurs tentent toujours de mesurer l'ampleur et l'impact du ralentissement économique dans les pays occidentaux et ses implications pour les politiques des banques centrales.

Sur le plan macro-économique, "les marchés tiennent bien, principalement grâce à la bonne résistance de l'économie américaine", estime Alexandre Neuvy, analyste d'Amplegest.

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a progressé plus qu'attendu en juillet, grimpant au plus haut niveau depuis juillet 2021, stimulée par le ralentissement de l'inflation et un marché du travail qui reste solide.

Le Fonds monétaire international a aussi rehaussé sa prévision de croissance mondiale en 2023 à 3%.

La difficulté de concilier lutte contre l'inflation et croissance économique sera encore au menu des réunions des banques centrales américaine et européenne cette semaine. Si de nouvelles hausses de taux sont attendues, des discours plus accommodants sont aussi espérés pour amorcer la politique des prochains mois.

Des relèvements de prévisions ___

Plusieurs entreprises bénéficiaient du relèvement de leurs prévisions financières, comme Adidas (+3,73%) à Francfort, 3M (5,33%), General Electric (+6,27%) à Wall Street, le chocolatier Lindt & Sprüngli (+0,71%) à Zurich ou le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel (+3,53%).

Logitech, qui a donné des objectifs financiers après un trimestre meilleur qu'attendu, a bondi de 12,34%.

Le relèvement de la prévision ne suffisait en revanche pas à General Motors (-3,51%), avec des incertitudes liées à des négociations syndicales.

Après la clôture, Microsoft qui a progressé de 1,70% mardi perdait 0,70% vers 20H45 GMT autant dans les échanges électroniques d'après clôture.

Le géant des logiciels a publié des résultats meilleurs que prévu mais un ralentissement dans son secteur phare du "cloud" (informatique à distance).

Alphabet (Google) bondissait de 6,83 à 131 dollars après la fermeture et l'annonce de revenus et profits dépassant les attentes.

Fausse note pour Spotify ___

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify dévissait de 13,95% à New York. Si l'entreprise a enregistré un bond record de ses utilisateurs actifs, à 551 millions, elle a vu sa perte opérationnelle se creuser considérablement d'avril à juin, à -247 millions d'euros, à cause, entre autres, de coûts de restructuration et de charges sociales.

Trou d'air pour MTU Aerogines ___

Le titre du motoriste bavarois MTU Aerogines a dévissé (-7,03%) alors que son partenaire américain Pratt & Whitney a annoncé mardi la nécessité d'inspections sur des avions de ligne livrés au cours des neuf à 12 prochains mois en raison d'une possible avarie dans un composant de la fabrication de moteurs.

Airbus a aussi perdu de l'altitude (-2,45%), et Thalès a reculé de 0,15% après avoir annoncé vouloir conclure une importante acquisition dans la cybersécurité.

Le groupe américain d'aéronautique Raytheon (-10,22% à Wall Street) a annoncé un rappel de ses moteurs Pratt and Whitney qui équipent des centaines d'Airbus A320Neo.

Du côté du pétrole et des devises ___

Les cours du pétrole ont enchaîné une quatrième séance d'affilée, de moins en moins anxieux à l'idée d'une dégradation de l'économie mondiale, sur fond de réduction de l'offre.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est apprécié de 1,08%, pour finir à 83,64 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) de même échéance, a lui pris 1,13%, à 79,63 dollars, son plus haut niveau depuis mi-avril.

L'euro perdait 0,09%, à 1,1054 dollar.

Le bitcoin montait de 0,31% à 29.235 dollars.

afp/rp