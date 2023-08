New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont clôturé en hausse lundi, concentrées sur les mesures annoncées par la Chine ciblant les transactions financières et une rencontre entre les ministres du Commerce chinois et américains avant une semaine chargée en indicateurs américains.

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert: Paris a pris 1,32%, Francfort 1,03% et Milan 1,19%. La Bourse de Londres était fermée en raison d'un jour férié au Royaume-Uni.

A New York, le Dow Jones a gagné 0,62%, le Nasdaq a grimpé de 0,84% et le S&P 500 a pris 0,63%.

La décision des autorités chinoises de réduire les droits de timbre sur les transactions boursières pour la première fois depuis 2008 a permis aux places asiatiques d'avancer. Cet élan s'est poursuivi sur les places occidentales.

D'autant que la Chine et les Etats-Unis sont convenus lundi de mettre en place un groupe de travail pour "chercher des solutions sur les questions commerciales et d'investissement", selon le ministère du Commerce américain. Une première réunion de ce groupe est prévue début 2024 aux Etats-Unis.

"C'est le catalyseur important de la journée", a souligné auprès de l'AFP Edouard de Kerhor, expert en investissements financiers de Milleis Banque. Même si "personne n'est dupe: les échanges (entre les deux premières économies mondiales, NDLR) étaient assez tendus", malgré une volonté partagée d'apaisement, a-t-il relevé.

Illustration de l'attention qu'y portent les investisseurs, à Wall Street, le géant chinois Alibaba coté à New York est monté de 2,69%, une dynamique partagée par d'autres de ses compatriotes comme le constructeur de véhicules électriques Xpeng (+5,31%).

Faute d'un agenda dense lundi, les investisseurs ont ressassé les propos sans surprise des banquiers centraux en fin de semaine dernière. "Rien d'inattendu: un ton ferme qui reste prudent", a résumé M. de Kerhor, alors que les banques centrales poursuivent leur lutte contre l'inflation tout en étant de plus en plus vigilantes quant à l'impact sur l'économie des hausses des taux.

Cette attention est particulièrement marquée dans la zone euro, dont le ralentissement de l'activité économique constitue "une mauvaise nouvelle qui veut peut-être aussi dire que l'Europe est plus proche de la fin de la hausse des taux, une bonne nouvelle pour les marchés", selon M. de Kerhor.

La BCE tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 14 septembre, une semaine avant celle de la banque centrale américaine (Fed).

Aux Etats-Unis, la semaine sera bien chargée en indicateurs macro-économiques, à commencer notamment par la confiance des consommateurs mardi, l'inflation selon l'indice PCE --mesure favorite de la Fed--, jeudi et enfin vendredi, les chiffres officiels de l'emploi pour août.

Le luxe tiré par la Chine ___

Les valeurs du luxe en France et en Europe ont évolué en hausse, tirées par les nouvelles de Chine, un de leurs principaux marchés: les mesures quant aux transactions boursières d'une part, l'accord entre la Chine et les Etats-Unis d'autre part.

A Paris, Hermès a pris 1,89%, LVMH 1,68% et Kering 1,39%. Le suisse Richemont a gagné 1,34% et l'italien Salvatore Ferragamo 0,92%.

Tech et banques en pole ___

Les secteurs les plus en vue en Europe lundi étaient liés aux taux d'intérêt, comme les valeurs bancaires, avec des gains à la clôture de 2,38% pour Deutsche Bank, 2,04% pour BNP Paribas et 2,02% pour Banco Sabadell. Les entreprises technologiques étaient aussi bien orientées: ASML a gagné 2,07% et Teleperformance 5,10%.

3M, un accord retentissant ___

Le conglomérat industriel américain 3M a grimpé de 5,22% à Wall Street. Le groupe aurait conclu un accord pour un montant de plus de 5,5 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros) mettant un terme aux accusations de milliers de membres des forces armées américaines selon lesquels 3M avait fourni des boules Quies défectueuses, selon des informations de la presse américaine.

Devises et matières premières ___

Les cours du pétrole ont fini mitigés: le baril de Brent de la mer du Nord a cédé 0,07% à 84,42 dollars, tandis que le baril de WTI américain a pris 0,33%, remontant au-dessus du seuil de 80 dollars, à 80,10 dollars.

L'euro progressait de 0,19% à 1,0817 dollar à 20H45 GMT.

Le bitcoin se repliait légèrement de 0,37% à 25.987 dollars.

afp/rp