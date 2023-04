Les meilleures entreprises à dividendes

Les dividendes sont habituellement distribués périodiquement (trimestriels, semestriels ou annuels) et permettent aux actionnaires de percevoir un revenu passif.

Les dividendes jouent un rôle important dans la génération du rendement total des actions. Depuis 1926, les dividendes ont contribué à environ 32% du rendement total du S&P 500, tandis que les appréciations du capital ont contribué à 68%. Par conséquent, un revenu de dividendes durable et un potentiel d'appréciation du capital sont des facteurs importants pour les attentes de rendement total.

Certaines entreprises sont qualifiées de “valeurs à dividendes” car elles versent un dividende relativement élevé par rapport à leur cours. Le taux de versement du dividende peut varier selon la politique de l'entreprise et ses résultats financiers.

Un versement élevé du dividende (appelé rendement du dividende ou “dividend yield” en anglais) est généralement le signe que l’entreprise a atteint une certaine maturité. Elle préfère redistribuer les fruits de ses succès à ses actionnaires que réinvestir cet argent dans sa croissance interne (organique) ou externe (par acquisitions) car elle estime que le retour sur investissement de ces opérations ne serait pas forcément très élevé, signe de la maturité de son marché et/ou de son positionnement sur son marché.

En distribuant un dividende régulier (chaque année sans interruption) et en croissance, la société envoie un signal de confiance dans ses perspectives et dans la qualité de son bilan. En tant qu’actionnaire, vous devez néanmoins être vigilant à la pérennité du dividende, en regardant le taux de distribution des bénéfices (“payout ratio” en anglais), c’est-à-dire la part que représente les bénéfices versés sous forme de dividendes par rapport à l’ensemble des bénéfices nets générés. Une analyse des perspectives de croissance de l’entreprise (une baisse des bénéfices entraînera une baisse du dividende) et de la solidité du bilan comptable (ses dettes et sa capacité à les rembourser tout en maintenant son dividende) sont également des incontournables pour un investisseur dans les valeurs à dividendes.

De nombreux investisseurs recherchent ces actions à dividendes pour se construire un portefeuille solide qui leur génère une rente passive. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu proposer à tous nos clients trois listes style d’investissement dans cette thématique afin qu’ils puissent identifier les meilleures actions à dividendes dans une logique d'investissement à long terme.

Retrouvez nos listes style d’investissement sur les valeurs à dividendes :