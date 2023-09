Des positions importantes sur une poignée d'actions ont permis à un nombre restreint de fonds américains de valeurs et de petites capitalisations de s'envoler au troisième trimestre, alors que la hausse des rendements des bons du Trésor a affaibli le marché boursier dans son ensemble.

Parmi les gagnants du trimestre, on trouve les fonds qui ont investi dans Texas Pacific Land, qui a profité de la hausse de plus de 30 % du prix du brut américain West Texas Intermediate (WTI) depuis juin pour gagner 40 % au cours du trimestre, et dans le promoteur immobilier de Floride St Joe, qui a fait un bond de 14 % au cours du trimestre à la suite de bénéfices importants.

Le fonds Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv A, d'une valeur de 26 millions de dollars, dont la moitié des actifs est constituée d'actions de Texas Pacific Land, a pris la tête de tous les fonds d'actions américains avec un gain de 25 % au cours du trimestre jusqu'à jeudi. Le fonds est en baisse de 11 % depuis le début de l'année.

Le Fairholme Fund, d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, qui détient plus de 80 % de ses actifs dans des actions de St Joe, a progressé de 17 % au cours du trimestre, tandis que le Schwartz Value Focused Fund, d'une valeur de 37 millions de dollars, qui détient des positions importantes dans Texas Pacific et St Joe, a progressé de près de 15 % au cours du trimestre.

Dans l'ensemble, 15 des 25 meilleurs fonds d'actions pour le trimestre étaient des fonds "value" ou "small-cap", selon Morningstar.

La surperformance de ces gestionnaires est intervenue alors que l'indice Russell 1000 Value et l'indice Russell 1000 Growth ont tous deux reculé de 3,3 % au cours du trimestre, tandis que l'indice S&P 500 est en passe de reculer de 2,7 %, la hausse des rendements obligataires ayant pesé sur les valorisations des actions.

Le fonds Invesco QQQ, très répandu, qui détient des actions technologiques et de croissance qui ont contribué à la hausse de près de 13 % du S&P 500 au cours de l'année, a reculé de 2,3 % au cours du trimestre. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a quant à lui perdu 5 % sur le trimestre.

Selon Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés du Schwab Center for Financial Research, les gestionnaires de fonds devront peut-être continuer à rechercher des opportunités sélectives au cours du dernier trimestre de l'année, car les rendements obligataires élevés menacent les actions.

"La largeur du marché s'est affaiblie, de sorte que les bénéfices auront plus d'importance à l'avenir", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, de nombreux fonds obligataires ont été touchés par la chute brutale des marchés des titres à revenu fixe, la hausse des rendements ayant entraîné une baisse moyenne de 3,4 % des fonds obligataires américains de base au cours du trimestre, selon Morningstar.

Les rendements des obligations d'État américaines, qui évoluent à l'inverse des prix, devaient terminer le trimestre avec leur plus forte hausse trimestrielle depuis un an, ce qui a pesé sur les rendements des investisseurs après les pertes historiques de 2022. Le fonds Leader Short Term High Yield Bond, d'une valeur de 30 millions de dollars, a été le meilleur fonds à revenu fixe du trimestre, avec un gain de 7 %, selon Morningstar.

Mike Cirami, gestionnaire du fonds Artisan Global Unconstrained (46 millions de dollars) - l'un des fonds obligataires les plus performants du trimestre - a déclaré qu'il s'attendait à une plus grande volatilité du marché obligataire alors que la Réserve fédérale s'efforce de ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Cela pourrait conduire à plus de possibilités de jouer à contre-courant sur la dette des marchés émergents émise par des pays axés sur le tourisme tels que la République dominicaine et les Bahamas, si le marché général s'effondre, a-t-il dit. "Les spreads ont été volatils dans l'espace EM et beaucoup de bébés sont jetés avec l'eau du bain", a-t-il déclaré.