Les prévisions concernant les actions de Toronto sont revues à la baisse en raison de la persistance des risques de détérioration

Aujourd'hui à 19:51 Partager

Le principal indice boursier canadien, lié aux matières premières, devrait augmenter moins que prévu au cours des prochains mois et pourrait subir une correction, les investisseurs étant confrontés à un ralentissement en Chine et à des coûts d'emprunt plus élevés, selon un sondage Reuters.

La prévision médiane de 24 gestionnaires de portefeuille et stratèges interrogés du 9 au 21 août est que l'indice composé S&P/TSX progressera de 3,5 % pour atteindre 20 479 à la fin de l'année, contre 21 000 prévus lors d'un précédent sondage en mai. L'indice devrait ensuite atteindre 21 800 à la fin de l'année 2024, ce qui le mettrait à l'abri du record de clôture qu'il a atteint en mars de l'année dernière, à savoir 22 087,22. "Nos prévisions économiques de base intègrent un ralentissement significatif de l'économie mondiale et une récession au Canada au début de l'année", a déclaré Lorenzo Tessier Moreau, économiste principal chez Desjardins. "Les taux d'intérêt directeurs et la majeure partie de la courbe de rendement demeureront également relativement élevés pendant la majeure partie de 2023, ce qui devrait peser sur les marchés boursiers." Le rendement des obligations canadiennes à cinq ans a grimpé ces derniers jours à 4,165 %, son plus haut niveau depuis 16 ans, les investisseurs pariant que les principales banques centrales, dont la Banque du Canada, maintiendront les taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps qu'on ne le pensait. Le marché de Toronto a progressé de 2,1 % depuis le début de l'année, ce qui est bien inférieur au gain de 14,6 % enregistré par le S&P 500. L'indice de référence américain a bénéficié d'une forte pondération en actions technologiques de haut vol. En revanche, le marché torontois est dominé par les actions des secteurs des ressources et de la finance, qui représentent respectivement 31 % et 29 % des actions. "Les risques de baisse de la trajectoire de croissance de la Chine pourraient peser sur les prix des matières premières et les secteurs des ressources à court terme", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones. "Toutefois, l'amélioration de l'inflation, la résistance du marché du travail et les attentes concernant la fin du cycle de relèvement des taux de la Banque centrale nous éloignent des scénarios les plus pessimistes. La reprise économique de la Chine s'est essoufflée ces derniers mois en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit. Neuf des douze analystes qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré qu'une correction du TSX était probable ou très probable d'ici la fin de 2023. Une correction est souvent considérée comme un recul de 10 % par rapport au sommet le plus récent. Depuis son sommet de janvier, le TSX a perdu plus de 4 %. "Il y a beaucoup trop de vents contraires pour les marchés boursiers à court terme", a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management. Outre les taux d'intérêt élevés et le ralentissement en Chine, les vents contraires pour le marché comprennent l'affaiblissement des mesures de relance budgétaire et la fin de la demande refoulée de voyages et de divertissements causée par la pandémie de COVID-19, a déclaré M. Skipp. (Autres articles tirés du sondage Reuters sur les marchés boursiers mondiaux :)