Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois et Wall Street était mitigé dans les premiers échanges jeudi, les investisseurs jonglant avec les craintes que les taux d'intérêt américains puissent rester plus longtemps à la hausse et les problèmes économiques de la Chine.

Les rendements de référence à 10 ans ont atteint 4,312%, testant les 4,338% d'octobre, un dépassement serait son plus haut niveau depuis 2007. Les rendements étaient légèrement inférieurs à 4,302 % après l'ouverture du marché américain.

"La raison de cette hausse est la solidité des données sur la demande intérieure américaine. Les minutes (de la réunion de juillet de la Fed) semblent vraiment datées, elles parlent d'un ralentissement progressif de l'économie américaine, mais lorsque vous regardez les données, nous ne sommes même pas dans une phase de ralentissement", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

Le procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed sur la fixation des taux, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques étaient divisés sur la nécessité d'augmenter davantage les taux, certains citant le risque pour l'économie de pousser les hausses trop loin.

Jeudi, le département américain du travail a indiqué que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué au cours de la semaine dernière, suggérant que le marché du travail reste tendu malgré les efforts de la Fed pour refroidir l'économie et l'inflation. Cette annonce s'inscrit dans la continuité des données économiques publiées tout au long de la semaine, qui n'ont pas montré de signes de ralentissement imminent.

"En bref, le marché de l'emploi est toujours fort, mais beaucoup plus équilibré que lors des graves pénuries de main-d'œuvre au début de la reprise après la pandémie", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

Wall Street a été mitigé dans les premiers échanges dans ce contexte économique sombre, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,27% et le S&P 500 en hausse de 0,16%, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 0,12%.

L'indice mondial MSCI était en baisse de 0,2 % jeudi, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 6 juillet en début de séance.

LA SITUATION DE LA CHINE

L'économie chinoise était l'autre sujet qui préoccupait les investisseurs, alors qu'une série de données économiques et de ruines dans le secteur de l'immobilier ont mis en lumière les trébuchements de la reprise post-pandémique.

Le dernier développement en date est la déclaration du gestionnaire d'actifs Zhongzhi Enterprise Group, qui a annoncé qu'il allait procéder à une restructuration de sa dette, un nouveau signe de l'agitation qui règne dans le secteur bancaire parallèle chinois, d'une valeur de 3 000 milliards de dollars.

Sur les marchés des devises, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a légèrement baissé après avoir atteint un pic de deux mois à 103,59, reculant de 0,2 % à 103,23.

Le yen japonais a atteint son plus bas niveau en neuf mois, à 146,57 pour un dollar, plus tôt dans la séance, et a baissé jusqu'à 145,87 dollars, les traders restant attentifs à une éventuelle intervention des autorités japonaises.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités ne ciblaient pas les niveaux absolus des devises pour une intervention.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont rebondi après trois séances de baisse. Le brut américain a augmenté de 1,16% à 80,29 dollars le baril et le Brent était à 84,21 dollars, en hausse de 0,92% sur la journée.

La hausse des taux d'intérêt a pesé sur l'or, qui n'offre pas de rendement et qui a atteint jeudi son plus bas niveau depuis cinq mois. Le métal était à 1 896 dollars l'once, après avoir chuté jusqu'à 1 888,30 dollars.