* Nvidia bondit, ses prévisions de revenus dépassent les estimations et ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle sont en hausse.

* Rivian et Lucid chutent car les objectifs de production pour 2024 sont décevants

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage chutent de manière inattendue

* Le Dow Jones atteint un record intrajournalier

* Les indices sont en hausse : Dow 0,73%, S&P 1,71%, Nasdaq 2,44%.

22 février (Reuters) - L'indice de référence S&P 500 a atteint un nouveau record jeudi après qu'une prévision de chiffre d'affaires exceptionnelle de Nvidia, la coqueluche de l'intelligence artificielle, a renforcé la confiance des investisseurs dans le secteur et déclenché un rallye dans les valeurs de croissance et de technologie.

Les actions de Nvidia ont bondi de 15,2 % après que le concepteur de puces a prévu de multiplier par trois son chiffre d'affaires du premier trimestre en raison de la forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle et qu'il a battu les prévisions de chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Cela a poussé l'indice de référence S&P 500 à augmenter de 1,71 % à 11 h 34 (heure de l'Est), pour atteindre un record historique de 5 066,81 points.

Les résultats de Nvidia ont constitué un test majeur pour le rallye alimenté par l'IA à Wall Street, qui a poussé le S&P 500 au-dessus de la barre des 5 000 points au début du mois. Certains analystes avaient prévenu que des résultats décevants pourraient déclencher une chute brutale des valeurs technologiques.

"L'ensemble des rapports de Nvidia confère un socle de crédibilité aux autres entreprises d'intelligence artificielle et de technologie, car il apparaît clairement que Nvidia et l'intelligence artificielle sont là pour durer", a déclaré Andre Bakhos, président d'Ingenium Analytics.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a également atteint un niveau record de 38 994,50 points plus tôt dans la journée et était en hausse de 280,22 points, soit 0,73 %, à 38 892,46 points. Le Nasdaq Composite était en hausse de 380,60 points, soit 2,44%, à 15 961,47.

Si les gains se maintiennent, Nvidia devrait ajouter plus de 250 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, dépassant ainsi la hausse de 196 milliards de dollars enregistrée par Meta Platform au début du mois, ce qui constituerait le gain le plus important réalisé par une entreprise en une seule journée dans l'histoire de Wall Street.

L'indice de référence terminera l'année au-dessus de la barre des 5 000 points, selon les stratèges interrogés par Reuters.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les valeurs technologiques étant en tête avec un bond de 3,8 %.

L'indice de croissance du S&P 500 a augmenté de 2,8 %, se dirigeant vers son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis novembre 2022.

Les actions d'autres sociétés, considérées comme les bénéficiaires de l'impulsion donnée par l'IA, ont également bénéficié d'un coup de fouet. Advanced Micro Devices, le rival de Nvidia, le fournisseur de composants pour serveurs Super Micro Computer et Arm Holdings ont bondi de 7,6 % à 26 %.

L'indice Philadelphia Semiconductor a atteint un niveau record, bondissant de 4,7 %.

Les grandes entreprises technologiques et les valeurs de croissance telles qu'Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont progressé de 1,8 % à 4 %.

Entre-temps, les investisseurs misent sur le mois de juin comme point de départ de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré jeudi qu'il tiendrait compte de l'ensemble des données économiques à venir pour évaluer le moment où la banque centrale américaine commencera à réduire son taux directeur de référence.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, suggérant un marché du travail tendu.

Rivian et Lucid ont chuté de 27,0 % et 19,5 %, respectivement, après que les startups de véhicules électriques aient prévu une production pour 2024 bien inférieure aux estimations des analystes en raison d'un ralentissement de la demande.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,88 contre 1 sur le NYSE et de 1,21 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 66 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 84 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas.