Les inquiétudes qui pèsent sur les actions américaines depuis des mois s'estompent, poussant certaines sociétés de Wall street à revoir à la hausse leurs perspectives pour les actions et attirant les investisseurs qui sont restés sur la touche.

Les signes de vigueur de l'économie, le soulagement suscité par un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine et un cycle de hausse des taux d'intérêt qui pourrait toucher à sa fin ont réconforté les investisseurs et fait grimper l'indice de référence S&P 500 de près de 20 % depuis son plus bas niveau d'octobre, ce qui est l'une des définitions d'un marché haussier.

La poursuite de cette progression pourrait dépendre du retour sur le marché des investisseurs qui ont réduit à néant leur allocation en actions au cours de l'année écoulée. Les liquidités sont abondantes : Les actifs des fonds monétaires américains ont atteint un nouveau record de 5 800 milliards de dollars le mois dernier, tandis que les niveaux de liquidités des gestionnaires de fonds mondiaux restent élevés par rapport à l'histoire, selon la dernière enquête de BofA Global Research.

Et alors que les stratégies pilotées par ordinateur ont investi le marché depuis des mois, selon Deutsche Bank, le positionnement parmi les investisseurs discrétionnaires - une cohorte qui comprend tout le monde, des fonds communs de placement actifs aux investisseurs de détail - est plus léger qu'il ne l'a été 74 % du temps depuis 2010, selon les données de la banque.

"Il semble certainement que le marché soit un peu plus optimiste", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services. "Une plus grande force pourrait engendrer une plus grande force en raison du facteur FOMO", a-t-il ajouté, utilisant l'acronyme populaire pour "fear of missing out" (peur de manquer).

DISSIPER LES RISQUES

Une économie américaine plus forte que prévu est l'une des raisons de l'optimisme des investisseurs, après que nombre d'entre eux ont passé des mois à se préparer à une récession largement attendue.

Les données publiées vendredi montrent que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en mai, alors même que le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis sept mois, ce qui renforce les arguments de ceux qui parient que la Fed peut contenir l'inflation sans nuire gravement à la croissance.

"L'inflation s'est clairement atténuée, mais la vigueur du marché du travail est restée intacte", a écrit Brian Belski, stratège en chef de BMO Capital Markets, dans une note récente.

Alors qu'au début de l'année, il craignait surtout une grave récession, la recette anticipée du désastre n'est tout simplement pas présente.

BMO a relevé son objectif de cours de fin d'année pour le S&P 500, le faisant passer de 4 300 à 4 550. L'indice, en hausse de 11 % depuis le début de l'année, a clôturé à 4 267,52 points mercredi. Il a augmenté de 19,3 % depuis le 12 octobre.

D'autres sociétés ont émis des objectifs optimistes ces derniers jours, notamment Evercore ISI, qui voit désormais le S&P 500 à 4 450 à la fin de l'année, contre 4 150 précédemment, et Stifel, qui prévoit que l'indice atteindra 4 400 d'ici le troisième trimestre. À la fin du mois dernier, BofA a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice, le faisant passer de 4 000 à 4 300.

Un autre risque majeur s'est dissipé la semaine dernière lorsque le Congrès a adopté un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement potentiellement catastrophique pour les États-Unis.

Le fait de dépasser le plafond de la dette et d'avoir au moins quelques données économiques qui semblent correctes suffit à susciter l'intérêt de certaines personnes, a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services.

Lundi, M. Lerner a relevé la fourchette de ses prévisions pour le S&P 500 pour cette année à 3 800-4 500, contre 3 400-4 300 précédemment, citant notamment l'amélioration des tendances en matière de bénéfices.

En même temps, les investisseurs ont été encouragés par des signaux indiquant qu'il est peu probable que la Fed procède à de nouvelles augmentations de taux qui ont secoué les marchés au cours de l'année dernière. Les paris sur les marchés à terme ont montré que les investisseurs prévoyaient que la Fed laisserait les taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire des 13 et 14 juin et qu'elle ne les augmenterait qu'une seule fois cette année.

Bien entendu, de nombreux sceptiques subsistent.

John Lynch, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management, a déclaré que le S&P 500 pourrait retomber à son plus bas niveau d'octobre, "les taux d'intérêt élevés et le resserrement des normes de crédit pesant sur l'activité économique jusqu'à la fin de l'année".

Un autre signal inquiétant est le fait que la progression du S&P 500 cette année n'a été stimulée que par une poignée de mégacapitalisations comme Microsoft et Nvidia, qui ont été alimentées en partie par l'enthousiasme suscité par les progrès de l'intelligence artificielle, alors que de vastes pans du marché ont langui.

Pour Hans Olsen, directeur des investissements chez Fiduciary Trust Co, c'est un signe inquiétant. M. Olsen estime que des signaux tels que l'inversion de la courbe de rendement montrent que les risques de récession restent très élevés et que son entreprise maintient des niveaux de liquidités plus élevés que d'habitude.

Nous avons un puissant rallye au sein d'un marché baissier qui n'a pas encore été totalement résolu, a-t-il déclaré.