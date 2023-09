Les dernières données sur l'inflation américaine ne devraient pas apaiser les inquiétudes concernant les rendements élevés du Trésor qui ont rongé les actions ces dernières semaines, ont déclaré les investisseurs, bien que beaucoup pensent que la tendance à long terme de la baisse des prix à la consommation reste intacte.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,6 % en août, ce qui est globalement conforme aux attentes des économistes. Au cours des 12 mois précédant le mois d'août, l'IPC a augmenté de 3,7 %, bien que les prix à la consommation en glissement annuel aient diminué depuis le pic de 9,1 % atteint en juin 2022.

Bien que ces données ne plaident pas nécessairement en faveur de nouvelles hausses de taux, elles n'ont guère contribué à dissiper les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laissera les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels plus longtemps que prévu, une opinion qui a stimulé les rendements du Trésor tout en atténuant l'attrait des actions depuis que le marché des actions a atteint son apogée en juillet.

Le S&P 500 ayant déjà progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année et les actions étant richement valorisées selon certains indicateurs, certains investisseurs pensent que les actions auront du mal à progresser jusqu'à la fin de l'année 2023.

"Tant que l'inflation restera faible, nous pensons que le marché sera plus volatil et évoluera latéralement", a déclaré Alex McGrath, responsable des investissements chez NorthEnd Private Wealth, ajoutant que la baisse des valorisations des actifs à risque pourrait être "la prochaine étape à franchir" pour le marché boursier américain.

Les contrats à terme liés au taux des fonds de la Fed indiquent désormais une probabilité de 45 % d'au moins une hausse des taux d'ici décembre, contre environ 31 % il y a un mois. Les marchés anticipent désormais que la Fed réduira ses taux pour la première fois en juillet 2024, alors qu'il y a un mois, ils s'attendaient à ce que les taux commencent à baisser dès le mois de mars.

La banque centrale termine sa réunion de politique monétaire le 20 septembre et devrait laisser ses taux inchangés, bien que certains investisseurs pensent qu'elle pourrait procéder à une nouvelle augmentation plus tard dans l'année.

La hausse des rendements des bons du Trésor, qui évoluent dans le sens inverse des prix des obligations, peut constituer une pierre d'achoppement pour les actions, car elle offre aux investisseurs des rendements sur un actif qui est considéré comme pratiquement sans risque parce qu'il est garanti par le gouvernement américain. Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base mercredi pour atteindre 4,284 %, ce qui le place à environ 6 points de base en dessous de son niveau le plus élevé depuis 2007.

L'indice S&P 500 est en baisse de 3 % par rapport à ses sommets de juillet. "Pour le marché obligataire, la hausse des deux derniers mois s'explique par l'anticipation d'une position plus élevée et plus durable de la Fed, ce qui exerce une pression à la baisse sur les multiples des actions et augmente le risque de volatilité, a déclaré Kevin Gordon, stratège d'investissement principal au Schwab Center for Financial Research.

JPMorgan a été l'une des banques à tirer la sonnette d'alarme sur les valorisations des actions, avec des stratèges avertissant dans une note mardi qu'une métrique basée sur les taux d'intérêt réels, qui excluent l'inflation, montre que le S&P 500 est surévalué de 14%. Dans l'ensemble, le cabinet estime que le taux réel actuel implique un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme d'environ 15 à 16 fois, alors que le ratio actuel est d'environ 20 fois.

"Les actions sont en hausse de 16 % depuis le début de l'année, principalement en raison de l'expansion multiple, alors que les taux réels et le coût du capital s'enfoncent davantage dans un territoire restrictif", ont déclaré les stratèges en actions de la société dans une note. "L'histoire suggère que cette relation devient de plus en plus insoutenable.

Dans le même temps, tout le monde ne pense pas que les rendements élevés constituent actuellement le risque le plus important pour les marchés. Charlie McElligott, directeur général et stratège macro-actif chez Nomura, a déclaré que le marché était vulnérable à un choc sur les bénéfices de l'une des quelques grandes capitalisations qui ont tiré les marchés vers le haut cette année, comme Nvidia. Les entreprises commenceront à publier leurs résultats du troisième trimestre le mois prochain.

"Si l'histoire [de l'IA] commence à s'essouffler, l'évolution des taux d'intérêt n'a pas d'importance, car la croissance des bénéfices est tellement intégrée dans le prix des actions, a-t-il déclaré. Ce sont les bénéfices qui comptent à partir de maintenant, en particulier avec un secteur de l'IA qui doit justifier ses attentes". (Reportage de David Randall ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Sharon Singleton)