Un fonds JP Morgan de 16 milliards de dollars, qui devrait réinitialiser ses positions en options vendredi, attire l'attention des traders en tant que source potentielle de volatilité supplémentaire à la fin du pire mois de l'année pour les actions américaines.

Le JPMorgan Hedged Equity Fund, dont les actifs s'élèvent à environ 16,05 milliards de dollars, détient un panier d'actions du S&P 500 ainsi que des options sur l'indice de référence et réinitialise les couvertures une fois par trimestre.

Parmi les titres qu'il détient figurent certains des plus grands noms du marché, tels qu'Apple Inc, Microsoft Corp et Amazon.com Inc.

En raison de la taille du fonds, la réinitialisation des options peut entraîner une augmentation massive du volume des transactions sur les options du S&P 500 et déclencher une activité de couverture connexe susceptible d'aggraver les mouvements du marché.

L'ajustement des positions intervient à un moment délicat pour les actions américaines, car la hausse des rendements du Trésor américain a touché les actions, faisant baisser le S&P 500 de 5,2 % en septembre, ce qui laisse présager le pire mois pour l'indice depuis décembre.

La récente baisse du marché a amené l'indice boursier de référence à un niveau proche de celui où certaines des options de la transaction pourraient être déclenchées.

"Il y a des moments où l'impact est moindre, mais je pense qu'il est plus important cette fois-ci", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna Financial Group.

La manière dont le rééquilibrage du fonds pourrait finir par affecter l'ensemble du marché est liée aux teneurs de marché - généralement de grandes institutions financières qui facilitent les échanges mais cherchent à rester neutres par rapport au marché.

À l'heure actuelle, alors que le S&P 500 se négocie autour de 4 290, les teneurs de marché sont à court d'environ 40 000 options S&P 500 du 29 septembre au prix d'exercice de 4 210.

Les teneurs de marché qui ont vendu ces options de vente doivent vendre des contrats à terme sur actions pour minimiser leur propre risque, car le marché se rapproche du prix d'exercice des options vendues.

"Lorsque le marché baisse, les teneurs de marché doivent vendre et lorsque le marché monte, les teneurs de marché doivent racheter", a déclaré M. Murphy.

"Cela exacerbe donc le mouvement", a-t-il ajouté.

L'influence de la transaction sur le marché pourrait même aller au-delà, selon M. Murphy.

Les traders, conscients de l'imminence de l'ajustement des positions et du potentiel de réduction du marché qui en découle, pourraient ne pas se tourner vers l'achat d'actions tant que l'opération n'est pas terminée, a déclaré Murphy.

Une lueur d'espoir réside dans le fait qu'à mesure que l'échéance de vendredi se rapproche et que le marché reste bien au-dessus du niveau de 4 210, les teneurs de marché ont moins de raisons d'acheter et de vendre activement des contrats à terme sur actions.

Si le marché se maintient autour du niveau de 4 300 jusqu'à vendredi, la position des options ne devrait pas avoir beaucoup d'influence sur le marché, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse d'options SpotGamma.

"Nous devons passer sous la barre des 4 250 pour que la position ait une réelle influence sur le marché vendredi", a-t-il déclaré. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; rédaction de Megan Davies et Nick Zieminski)