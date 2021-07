Les ventes d'IBM dépassent les attentes avec le "cloud"

(Reuters) - IBM a publié lundi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes du marché en raison notamment de la dynamique de ses activités dans le "cloud" et de conseil à ses clients à la suite de la pandémie de COVID-19.

L'action du géant de l'informatique a pris 2% à 140,73 dollars dans les transactions après la clôture à Wall Street.

"Avec la réouverture (des économies) en particulier en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, nous assistons à un joli rebond dans les secteurs du voyage, des transports, automobiles, industriels et globalement les secteurs relatifs à la consommation", a dit le directeur financier James Kavanaugh à Reuters, ajoutant que de plus en plus de clients investissaient dans la numérisation de leurs activités.

Le chiffre d'affaires d'IBM dans l'informatique dématérialisée ("cloud") a grimpé de 13% à 7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros).

Les ventes globales du groupe se sont élevées à 18,75 milliards de dollars, en hausse de 3%, un niveau supérieur aux attentes des analystes qui anticipaient 18,29 milliards selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net a pour sa part reculé à 1,33 milliard de dollars (1,47 dollar par action) contre 1,36 milliard (BPA $1,52) un an plus tôt.

(Reportage Chavi Mehta à Bangalore, version française Bertrand Boucey)

par Chavi Mehta