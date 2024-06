Dans le sillage des valeurs technologiques et d'Apple (+7.26%), l'indice S&P500 a inscrit un nouveau record hier et terminé en hausse de 0.27% à 5375 points. L'indice américain gagne 0.1% en préouverture, en attendant l'indice des prix à la production à 14h30 et la décision de la Fed sur les taux à 20h.



Autre statistique au programme, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et Jerome Powell interviendra à 20h30.

Graphiquement, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5331 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 50 heures.