Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés mondiaux sont restés sous le charme des chiffres de l'emploi américain de vendredi, seuls des gains mineurs sur les prix du pétrole brut suite à la réduction de la production de l'Arabie Saoudite ont assombri le tableau. La hausse de l'emploi en mai, supérieure aux prévisions, associée à des signes de ralentissement de la croissance des salaires, a permis aux investisseurs de bénéficier d'un "atterrissage en douceur" de l'économie, qui s'est ajouté au soulagement suscité par la résolution du problème du plafond de la dette publique la semaine dernière.

La Réserve fédérale entrant dans une période d'abstention avant sa décision politique du 14 juin, les marchés à terme ne voient qu'un peu plus d'une chance sur quatre d'une nouvelle hausse des taux ce mois-ci - bien qu'une dernière hausse d'un quart de point en juillet soit encore largement prévue.

L'ensemble de ces éléments a suffi à porter le S&P500 et le Nasdaq à leur plus haut niveau depuis près de 10 mois vendredi, les contrats à terme du S&P conservant ces gains avant l'ouverture des marchés lundi.

Fait remarquable, l'"indice de la peur" de Wall Street, le VIX, qui mesure la volatilité implicite des actions, a enregistré sa clôture la plus basse depuis plus de trois ans, avant l'arrivée de la pandémie.

Alors que les actions des grandes entreprises technologiques ont ouvert la voie cette année avec des gains de plus de 65 % - et qu'Apple a été à deux doigts de renouer avec ses records la semaine dernière - les gains boursiers ont enfin montré des signes d'élargissement.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a surpassé à la fois le S&P500 et le Nasdaq et progresse désormais de quelque 4 % depuis le début de l'année.

L'indice MSCI de tous les pays a atteint lundi son plus haut niveau depuis plus d'un an.

Le dollar s'est apprécié dans tous les domaines.

Bien que les prix du pétrole brut Brent aient augmenté d'environ 1 dollar par baril à la suite des plans de réduction de la production saoudienne, le mouvement a été limité et les pertes de pétrole brut en glissement annuel continuent de s'élever à quelque 35 %.

Les relevés du secteur des services américains pour le mois de mai dominent l'agenda de lundi, tout comme le début probable de la reconstitution par le Trésor de ses coffres épuisés avec des adjudications de bons à 3 et 6 mois. Les rendements du Trésor américain à 2 ans ont légèrement augmenté pour atteindre 3,75 % lundi.

Les résultats du secteur des services en Chine ont permis de compenser en partie les craintes que les résultats médiocres des usines remettent en question la reprise post-COVID. Les équivalents européens ont été plus pessimistes.

Alors que les perspectives d'investissement de mi-année affluent, le point de vue mondial de Morgan Stanley prévoit une surperformance des obligations d'État des marchés développés, des actions asiatiques et du dollar pour le reste de l'année - mais il met en évidence les risques de croissance, de bénéfices et de politique qui font de cette période une sorte de "temps utile".

Ailleurs, les régulateurs américains se préparent à renforcer les règles pour les grandes banques, qui pourraient augmenter leurs exigences de capital de 20 % en moyenne après une série de faillites de banques de taille moyenne cette année, a rapporté le Wall street Journal lundi.

La lire turque a chuté de près de 1 % lundi pour passer sous la barre des 21 dollars, dans une réaction initiale incertaine à la nomination du très respecté Mehmet Simsek au poste de ministre des finances.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de lundi : * Enquêtes américaines ISM et S&P Global sur le secteur des services en mai, commandes de produits manufacturés en avril * Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s'adresse au Parlement européen ; Loretta Mester, présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, s'exprime à l'ouverture de la conférence * Le Trésor américain met aux enchères des bons à 3 et 6 mois.