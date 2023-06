Samuel Indyk fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Jerome Powell et sa bande de frères du Comité fédéral de l'open market seront assis nerveusement.

À 8h30 EDT (12h30 GMT), le Bureau des statistiques du travail publiera ses dernières données sur les prix à la consommation, qui pourraient contribuer à déterminer la politique de la Réserve fédérale lors de sa réunion de deux jours qui débutera mardi.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed "saute" ce mois-ci, après 10 hausses de taux consécutives depuis mars de l'année dernière, qui ont vu son taux d'intérêt passer de 0-0,25 % à 5-5,25 %, la série de hausses la plus agressive depuis les années 1980.

Mais d'abord, l'inflation.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les pressions sur les prix se soient atténuées le mois dernier, l'indice global des prix à la consommation tombant à 4,1 % sur une base annuelle, contre 4,9 % le mois précédent. L'inflation de base devrait se modérer à 5,3 % en mai.

"La grande question de l'IPC sera de savoir comment il affectera la décision politique de la Fed demain", ont déclaré les stratèges de la Deutsche Bank dirigés par Jim Reid.

Les traders du marché monétaire estiment qu'il y a trois chances sur quatre pour que la Fed maintienne ses taux et une chance sur quatre pour qu'elle augmente ses taux de 25 points de base.

Une nouvelle hausse de l'inflation pourrait modifier les attentes.

"Étant donné qu'il ne reste qu'une journée, le fait que les marchés évaluent toujours la probabilité d'une hausse des taux en juin montre qu'ils ne sont pas encore prêts à écarter la probabilité d'une hausse", ont déclaré M. Reid et ses collègues.

Pour l'instant, les marchés américains sont d'humeur optimiste.

L'indice S&P 500 a clôturé lundi à son plus haut niveau depuis avril de l'année dernière et a progressé de plus de 20 % depuis son plus bas niveau d'octobre 2022 - s'agit-il d'une reprise du marché baissier ou d'un nouveau marché haussier ?

L'étroitesse de la hausse amène certains à se demander s'il peut s'agir d'un nouveau marché haussier, étant donné que l'un des thèmes communs aux marchés haussiers est la large participation des différents secteurs.

Ce n'est un secret pour personne que ce rallye a été principalement porté par les grandes capitalisations technologiques. Une version à pondération égale du S&P 500, qui dilue l'impact de ces titres, n'a progressé que de 3,1 % en 2023, et n'a pas encore retrouvé les niveaux atteints en mars, avant l'apparition des problèmes des banques régionales américaines.

Les marchés européens restent quelque peu optimistes après que la Banque populaire de Chine a proposé un cadeau du jour au lendemain aux optimistes en réduisant de 10 points de base son taux de prise en pension à 7 jours.

Cette réduction a alimenté les spéculations selon lesquelles les taux à plus long terme pourraient baisser au cours des prochaines semaines afin de stimuler une économie qui a stagné lors de sa réouverture après certaines des restrictions les plus longues et les plus sévères de la COVID.

Les actions de la région ont bien accueilli la nouvelle, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon ayant bondi de plus de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-avril, tandis que le Nikkei 225 du Japon a clôturé au-dessus de 33 000 pour la première fois en 33 ans.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* IPC américain, début de la réunion de deux jours du FOMC.

* Vente aux enchères d'obligations américaines à 30 ans