Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux. Avec l'angoisse de la fermeture du gouvernement américain qui refait surface, les élections taïwanaises de ce week-end, les bénéfices du quatrième trimestre qui se profilent à l'horizon et l'immobilisation au sol d'un avion Boeing après une explosion en plein vol, la nouvelle année morose de Wall Street semble prête à échouer à un vieux test de cinq jours.

Selon les vieux almanachs d'investissement, si les cinq premiers jours de bourse de la nouvelle année du S&P500 sont positifs ou négatifs, cela permet de prédire un gain ou une perte pour l'ensemble des 12 mois. Qu'il s'agisse d'un tour de passe-passe ou non, la "règle des cinq jours" s'est avérée correcte pendant cinq années consécutives, malgré les imprévus que sont la pandémie de 2020 et l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Et à moins que l'indice ne se redresse de plus de 1,5 % plus tard dans la journée de lundi, ces cinq premiers jours seront dans le rouge pour 2024.

Ceux qui rejettent ces vieilles "règles" soulignent leur faillibilité - elles ont manqué de peu quatre des cinq années précédant 2019 - et se moquent de la facilité avec laquelle elles fonctionnent, étant donné que Wall St a généralement terminé en hausse plus souvent qu'à son tour au fil des ans.

Néanmoins, il s'est maintenu pendant 80 % des 64 années jusqu'en 2014, ce qui ne présage rien de bon pour 2024 pour les superstitieux.

Même si le S&P500 a enregistré son premier gain quotidien de l'année vendredi, les contrats à terme sont à nouveau dans le rouge avant la cloche de lundi, le dernier rapport sur l'emploi américain ayant peu contribué à inverser le thème dominant de la nouvelle année, à savoir la prudence sur les paris de réduction des taux d'intérêt.

Les contrats à terme montrent qu'il y a moins de deux tiers des chances que les 135 points de base de réduction des taux prévus pour 2024 commencent dès le mois de mars et que les rendements des bons du Trésor à 10 ans, bien que plus faibles, restent supérieurs à 4 %.

Samedi, la directrice de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a souligné cette prudence, avertissant que les taux pourraient même être à nouveau relevés pour compenser toute amélioration des conditions sur les marchés financiers.

"Si nous ne maintenons pas des conditions financières suffisamment strictes, il y a un risque que l'inflation reprenne et annule les progrès que nous avons réalisés", a-t-elle déclaré.

"Compte tenu de l'assouplissement des conditions financières au cours des derniers mois, nous ne devrions pas écarter d'emblée la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Il y a toutefois eu quelques lueurs d'optimisme, Logan soutenant les initiatives visant à examiner les paramètres qui pourraient entraîner un ralentissement de la réduction du bilan de la Fed à mesure que l'excès de liquidités stockées dans la facilité de prise en pension quotidienne de la banque centrale se résorberait.

Et malgré les tensions géopolitiques et les conflits au Moyen-Orient depuis la fin de l'année dernière, l'indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la Fed de New York est retombé en territoire négatif le mois dernier.

Mais il y a d'autres raisons d'être inquiet.

La crainte d'une fermeture du gouvernement est revenue sur le devant de la scène à l'occasion de la reprise des travaux du Congrès. Même si les accords du week-end entre les principaux démocrates et républicains sur un accord de dépenses de 1,59 trillion de dollars ont apporté un peu d'optimisme, ils ont lancé une course pour que les législateurs divisés adoptent les projets de loi pour s'approprier l'argent avant que le gouvernement ne soit forcé de fermer ses portes plus tard dans le mois.

La date limite pour l'adoption de la première série de projets de loi est fixée au 19 janvier et celle pour l'adoption des autres projets au 2 février.

La saison des résultats des entreprises américaines pour le quatrième trimestre démarre également cette semaine, avec les grandes banques vendredi. La croissance annuelle des bénéfices du secteur, qui devrait atteindre 8,4 %, devrait être supérieure à la hausse globale de 5,2 % enregistrée par les entreprises du S&P500.

Les valeurs sûres ont toutefois été secouées de manière inattendue au cours du week-end. Les actions de Boeing cotées à Francfort ont chuté de 8 % lundi après que l'Administration fédérale de l'aviation américaine a ordonné l'immobilisation temporaire de certains Boeing 737 MAX 9 équipés d'un panneau qui s'est détaché d'un avion en plein vol vendredi.

Mais la toile de fond la plus inquiétante est sans doute celle des prochaines élections à Taïwan.

L'indice chinois des valeurs vedettes a chuté de près de 1 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de cinq ans, tandis que les actions de Hong Kong ont perdu environ 2 % dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'inquiétudes économiques intérieures qui ont entraîné une nouvelle chute des actions du secteur technologique.

La Chine effectuera des exercices de tir réel en mer de Chine orientale lundi et mardi, selon l'administration chinoise de la sécurité maritime.

Le ministère taïwanais de la défense a quant à lui déclaré avoir détecté trois autres ballons chinois survolant le détroit de Taïwan dimanche, accusant la Chine de menacer la sécurité aérienne et de mener une guerre psychologique à quelques jours des élections.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que le pays sanctionnerait cinq fabricants américains de matériel militaire en réponse à la dernière série de ventes d'armes américaines à Taïwan.

Parmi les nouvelles plus positives, le fabricant de puces américain Nvidia a déclaré qu'il prévoyait de commencer la production de masse au deuxième trimestre 2024 d'une puce d'intelligence artificielle qu'il a conçue pour la Chine afin de se conformer aux règles d'exportation des États-Unis.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi : * Tendances de l'emploi en décembre aux États-Unis, crédit à la consommation en novembre aux États-Unis * Discours du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic * Vente aux enchères de bons à 3 et 6 mois par le Trésor américain.