Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux Les marchés parient que les banques centrales ont fini de relever leurs taux d'intérêt, que l'inflation est en baisse et que les bénéfices des entreprises sont robustes. Il ne leur reste plus qu'un obstacle à franchir pour terminer ce qui s'annonce comme la meilleure semaine de l'année 2023.

Le rapport sur l'emploi américain du mois d'octobre, publié plus tard dans la journée de vendredi, vient couronner deux semaines mouvementées de décisions des banques centrales, de mises à jour d'entreprises et d'événements géopolitiques inquiétants. Premier indicateur majeur de la vigueur de l'économie américaine au cours du dernier trimestre de l'année, le rapport sur l'emploi a du punch malgré les distorsions attendues liées aux grèves.

Suite à la faiblesse du nombre d'emplois dans le secteur privé en début de semaine et à la hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, la croissance de l'emploi devrait s'être ralentie, passant de 336 000 en septembre à environ 180 000.

À la lumière de l'envolée des actions et des obligations jeudi - basée en grande partie sur l'hypothèse que la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont maintenant mis fin à leurs campagnes de hausse des taux - les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi peuvent être accueillis favorablement.

Dans l'attente de cette publication, les contrats à terme sur le S&P500 ont quelque peu reculé par rapport aux sommets atteints jeudi, lorsque l'indice a enregistré sa plus forte hausse en une journée depuis avril, avec un gain de près de 2 %. Même le Russell 2000, un indice à petite capitalisation, a fait un bond de 2,7 %, sa plus forte hausse depuis juin.

Cette hésitation s'explique en partie par les résultats décevants du troisième trimestre de l'entreprise américaine la plus précieuse, Apple, dont l'action a chuté de 3 % dans les échanges hors séance avant l'ouverture des marchés vendredi, après que ses prévisions de ventes pour le trimestre des fêtes de fin d'année ont manqué les estimations de Wall Street, malgré un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre.

Alors que la croissance des bénéfices annuels du S&P500 pour le troisième trimestre est impressionnante (5 %), les données de LSEG montrent que Wall Street a revu à la baisse ses estimations de croissance des bénéfices pour le quatrième trimestre (7,2 %, contre 11 % juste avant le début de la période de publication des résultats).

L'apaisement des taux d'intérêt cette semaine est toutefois généralisé, la Fed, la BCE et la BoE ayant toutes trois interrompu leur resserrement et les inquiétudes concernant les ventes de titres du Trésor américain s'étant quelque peu apaisées.

Les rendements des obligations du Trésor américain à dix ans ont reculé de près de 30 points de base par rapport aux sommets atteints mercredi, pour s'établir à 4,66 % - et sont en passe de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars.

Les indicateurs de volatilité des marchés du Trésor américain et des marchés boursiers sont tombés à leur plus bas niveau depuis le début du mois dernier.

En outre, d'autres chiffres économiques ont souligné les raisons d'un regain d'optimisme sur les marchés après quelques mois de turbulences.

Les statistiques du département du travail ont montré que la productivité des travailleurs a augmenté plus rapidement que prévu au troisième trimestre, tandis que les coûts de main-d'œuvre ont diminué, enregistrant ainsi le rythme le plus rapide depuis trois ans. Si cette tendance se maintient, elle devrait contribuer aux efforts de la Fed pour ramener l'inflation à son niveau cible et pourrait également refléter les investissements dans la technologie et l'intelligence artificielle.

Ailleurs, les actions chinoises ont également bénéficié d'une offre après qu'une enquête a montré que l'activité des services s'est légèrement améliorée le mois dernier, même si les nouvelles commandes ont augmenté à leur plus faible niveau en 10 mois et que l'emploi a stagné.

Les résultats du secteur des services aux États-Unis sont également attendus vendredi.

Le dollar est resté stable avant la publication des chiffres de l'emploi.

Alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se trouve en Israël pour tenter d'obtenir une pause dans la guerre de Gaza et que les troupes israéliennes encerclent la ville de Gaza, les investisseurs devraient garder un œil vigilant sur le conflit à l'approche du week-end.

Et le monde de la cryptographie pourrait bien respirer profondément après que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable, jeudi dernier, d'avoir volé les clients de sa bourse de crypto-monnaies aujourd'hui en faillite, dans le cadre de l'une des plus grandes fraudes financières jamais enregistrées. Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Rapport d'octobre sur l'emploi aux États-Unis, enquêtes ISM et S&P Global sur le secteur des services aux États-Unis ; rapport d'octobre sur l'emploi au Canada * Résultats des entreprises américaines : Eversource Energy, Sempra, Cardinal Health, Dominion Energy, Gartner, Church & Dwight, AMC, Liberty Media, Icahn Enterprises, Silvercrest * Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, s'expriment ; Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre, s'exprime * Antony Blinken, secrétaire d'État américain, se rend en Israël.