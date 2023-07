Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Les marchés mondiaux, qui espèrent que la désinflation impressionnante permettra à la Réserve fédérale de mettre fin à sa campagne de relèvement des taux d'intérêt ce mois-ci, naviguent maintenant dans la saison des résultats des entreprises du deuxième trimestre, que les grandes banques américaines lanceront pour de bon ce vendredi.

JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock et State Street publient tous des résultats pour le deuxième trimestre qui refléteront les conséquences immédiates de la crise bancaire régionale du mois de mars, la hausse des taux d'intérêt et la baisse de l'activité des banques d'investissement.

Mais il est probable que le troupeau se disperse en termes de performances au cours de ces trois mois.

Pour les banques universelles telles que JPMorgan et Wells Fargo, qui servent les particuliers et les entreprises, les bénéfices par action devraient avoir bondi de plus de 40 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action de Bank of America devrait augmenter de plus de 7 %.

Citigroup devrait être à la traîne avec une baisse de 43 %, tandis que les mastodontes de la banque d'investissement Goldman Sachs et Morgan Stanley - dont les résultats seront publiés la semaine prochaine - devraient eux aussi connaître une forte baisse.

Dans l'ensemble, la saison des résultats aux États-Unis devrait se traduire par une baisse des bénéfices du S&P500 de 6,4 % par rapport à la même période de l'année précédente, avec une baisse plus modeste des revenus de 0,8 %, selon les recherches de Refinitiv. Les valeurs financières dans leur ensemble devraient avoir progressé de 5,4 %.

Après avoir largement dépassé les attentes au premier trimestre, les bénéfices globaux n'ont progressé que de 0,1 %, ce qui a mis un terme aux hypothèses de récession technique.

Même si le tableau complet se dévoilera au cours des prochaines semaines, l'humeur dominante du marché est encore clairement de se réjouir de la chute mercredi de l'inflation globale américaine sous la barre des 3 % pour la première fois en plus de deux ans.

La hausse des actions et des obligations qui en a découlé a été renforcée jeudi par le rapport de juin sur les prix à la production, qui a même fait état d'une déflation pure et simple à la sortie des usines, et par d'autres signes montrant que le marché de l'emploi reste robuste. Les prix à l'exportation et à l'importation seront les derniers sondés vendredi.

La Fed, qui se réunira le 26 juillet, a tenté de freiner l'enthousiasme.

Bien que les contrats à terme parient désormais sur une dernière hausse de taux d'un quart de point dans la fourchette 5,25-5,50 % ce mois-ci, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a continué pendant la nuit à évoquer la possibilité que deux autres hausses soient encore prévues.

Cela a suffi à refroidir un peu le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor à deux et dix ans étant repartis à la hausse aujourd'hui, après deux jours de baisse.

Les marchés boursiers du monde entier et les contrats à terme de l'indice S&P500 ont toutefois conservé la plupart de leurs gains hebdomadaires considérables et sont restés pratiquement stables à l'ouverture. L'indice de volatilité VIX est reparti à la hausse après avoir atteint son plus bas niveau en juillet.

Les principaux indices boursiers américains ont tous atteint de nouveaux sommets en 2023 jeudi, le S&P500 progressant de plus de 17 % depuis le début de l'année, le Nasdaq 100 de plus de 40 % et l'indice NYFANG des méga-capitalisations numériques et technologiques de plus de 80 %.

La plus grande victime de la semaine a été le dollar, qui a continué à chuter à son plus bas niveau depuis 15 mois vendredi.

L'intensification des spéculations sur la possibilité que la Banque du Japon modifie sa politique monétaire très souple dès ce mois-ci a permis au yen d'atteindre ses meilleurs niveaux depuis la mi-mai.

La Chine, quant à elle, a tenté de calmer les craintes des investisseurs étrangers concernant sa réglementation et sa position géopolitique, craintes qui ont entraîné une forte baisse des investissements directs étrangers dans la deuxième économie mondiale au cours de l'année écoulée. Événements à surveiller plus tard dans la journée de vendredi : * Prix des importations/exportations aux États-Unis en juin, enquête de l'Université du Michigan sur la consommation en juillet * Résultats des entreprises américaines : JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, State Street, UnitedHealth * Réunion ECOFIN des ministres des finances de l'Union européenne à Bruxelles