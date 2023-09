Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan

Avec un œil sur une mise à jour clé de l'inflation américaine pour le mois d'août plus tard vendredi, les marchés mondiaux ont boité à la fin d'un troisième trimestre médiocre et ont récupéré certaines de leurs pertes les plus importantes.

La fermeture partielle du gouvernement américain, qui se profile à partir de dimanche alors que les dernières tentatives du Congrès pour l'éviter semblent vouées à l'échec, ne constitue pas une toile de fond brillante pour les trois derniers mois de l'année 2023.

Mais le pire des ventes d'obligations et d'actions cette semaine, qui pourrait avoir été en partie lié à la fin du trimestre et à un calendrier d'enchères du Trésor américain chargé, a semblé s'atténuer quelque peu.

Il est difficile d'identifier une raison particulière à ce mini-bond, mais la nature circulaire des mouvements du pétrole, des obligations, du dollar et des marchés boursiers de la semaine a semblé s'inverser quelque peu.

Les prix du pétrole brut américain sont retombés de leur plus haut niveau de l'année, au-dessus de 95 dollars le baril, et ont oscillé juste en dessous de 92 dollars vendredi, les traders attendant la réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, prévue la semaine prochaine, pour obtenir de nouveaux indices sur l'étroitesse de l'approvisionnement énergétique mondial.

Cela a contribué à réduire la pression sur les rendements des bons du Trésor. Les rendements à dix ans sont retombés de leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, alors qu'une semaine chargée de ventes de nouvelles dettes gouvernementales totalisant plus de 130 milliards de dollars s'est achevée avec la vente aux enchères décevante, jeudi, de 37 milliards de dollars de billets à sept ans, souvent mal-aimés.

À 4,53 % vendredi, l'emprunt de référence à 10 ans se situait à environ 15 points de base du sommet atteint jeudi et les rendements à deux ans sont retombés à leur plus bas niveau depuis le 18 septembre.

Le recul du pétrole et des rendements obligataires a également entraîné le dollar dans sa chute, l'indice perdant désormais plus de 1 % par rapport à son plus haut niveau de mercredi pour l'année.

Les actions ont également poussé un soupir de soulagement.

Les indices de Wall Street ont enregistré une deuxième journée de hausse jeudi et les contrats à terme du S&P500 étaient en hausse d'environ 0,5 % avant l'ouverture des marchés. L'indice de volatilité VIX est retombé à 16,5.

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI de tous les pays ont également brisé une série de 9 jours de pertes jeudi et étaient en hausse pour la deuxième journée alors que la semaine se termine avant les vacances de la semaine d'or en Chine la semaine prochaine.

L'optimisme de Pékin concernant un éventuel sommet de fin d'année entre le Président Xi Jinping et le Président américain Joe Biden a aidé. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis et la Chine discutent d'un éventuel voyage à Washington du principal conseiller de Xi en matière de politique économique, le vice-premier ministre He Lifeng, ce qui pourrait ouvrir la voie à un voyage de Xi aux États-Unis en novembre.

D'autres bonnes nouvelles ont été enregistrées sur le front de l'inflation en Europe. L'inflation dans la zone euro a chuté plus que prévu pour atteindre son niveau le plus bas en deux ans en septembre, ce qui suggère que le régime de hausses des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne fonctionne et qu'il pourrait maintenant prendre fin.

La jauge d'inflation PCE, privilégiée par la Réserve fédérale, doit être mise à jour pour le mois d'août plus tard ce vendredi et, tout comme le rapport sur les prix à la consommation, devrait montrer une augmentation du taux d'inflation global tandis que les taux de base se réduisent davantage.

Bien que le chef de la Fed, Jerome Powell, ait refusé d'aborder les perspectives politiques lors d'un événement jeudi, ce qui, selon de nombreux observateurs, pourrait être révélateur en soi, les bruits de ses collègues ont continué à être équivoques quant aux chances d'une nouvelle hausse des taux cette année.

Evoquant la possibilité d'une perte de données économiques en raison de la fermeture imminente du gouvernement, le patron de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré qu'il n'était pas encore clair pour lui ce que la banque centrale devait faire en matière de politique monétaire jusqu'à la fin de l'année.

"Il serait difficile de comprendre ce qui se passe réellement dans l'économie sans les données sur l'emploi", a-t-il déclaré, faisant référence aux retards possibles du rapport sur l'emploi de la semaine prochaine.

En ce qui concerne les entreprises, le géant des vêtements de sport Nike a fait monter l'ambiance. Ses actions ont bondi de 8 % avant la cloche d'aujourd'hui après que la société ait dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre, les prix plus élevés de ses baskets et de ses vêtements ayant compensé l'impact de la baisse de la demande et des pressions persistantes sur les coûts.

À Hong Kong, les actions de Nio ont bondi de 9 % après que Reuters a rapporté, en citant des sources, que le fabricant chinois de véhicules électriques envisageait des investissements et des alliances technologiques avec Mercedes-Benz.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Indicateur d'inflation PCE, revenus et dépenses des particuliers. Enquête de Chicago sur les entreprises en septembre, dernière lecture de l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs en septembre.

* Louis, Kathleen O'Neill Paese, présidente intérimaire de la Réserve fédérale, et John Williams, président de la Fed de New York.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 7 ans et des bons à 4 semaines.

* Résultats des entreprises américaines : Carnaval