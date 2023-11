Lewis Krauskopf, correspondant pour les marchés asiatiques, vous propose un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés se sont montrés optimistes à l'approche de l'Asie et de la fête de Thanksgiving aux États-Unis, les actions reprenant leur progression massive de ce mois-ci, alimentée par l'espoir d'un contexte de taux d'intérêt plus modéré. L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500, a clôturé en hausse de 0,4 % et s'est approché d'un nouveau sommet pour 2023. Le S&P 500 et l'indice MSCI de tous les pays ont tous deux augmenté de plus de 8 % rien que ce mois-ci, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ayant quant à lui progressé de 11 %. Les marchés digéraient encore les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui ont révélé que les responsables de la banque centrale avaient convenu de procéder avec prudence et de n'augmenter les taux d'intérêt que si les progrès en matière de contrôle de l'inflation s'essoufflaient.

En effet, de nombreux investisseurs semblent aujourd'hui convaincus que la Fed pourrait avoir fini de relever ses taux pour ce cycle et attendent le milieu de l'année prochaine pour commencer à procéder à des réductions. Même la chute de Nvidia à la suite de la publication de ses résultats n'a pas réussi à entamer l'ambiance de mercredi. Après avoir grimpé de plus de 200 % cette année, les actions de Nvidia ont terminé en baisse de 2,5 % mercredi, en raison des craintes que l'élargissement des restrictions imposées par les États-Unis sur les puces électroniques n'affaiblisse la croissance en Chine.

Hormis Nvidia, les autres membres du groupe des sept mégacapitalisations ont progressé mercredi, Amazon gagnant près de 2 % et Alphabet et Microsoft augmentant de plus de 1 %. Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'experts des marchés boursiers, la plupart des principaux indices boursiers mondiaux devraient connaître une hausse modeste au cours de l'année à venir. Les marchés japonais devaient également être fermés jeudi pour cause de fête nationale. Mercredi, le Nikkei a légèrement augmenté de 0,3 %, plaçant l'indice japonais près d'un nouveau plus haut de trois décennies. Toujours lors de la session de mercredi, les actions chinoises ont chuté alors que les participants au marché attendaient de nouvelles mesures de relance de l'économie chinoise. L'indice CSI 300 a chuté de 1%. Reuters a rapporté que les conseillers du gouvernement chinois recommanderont des objectifs de croissance économique pour l'année prochaine allant de 4,5% à 5,5% lors d'une réunion annuelle des décideurs politiques, alors que Pékin cherche à créer des emplois et à maintenir les objectifs de développement à long terme sur la bonne voie. Pendant ce temps, l'indice du dollar a augmenté, rebondissant d'un plus bas de deux mois et demi. Les données économiques ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière. Le yen s'est affaibli mercredi, s'échangeant à environ 150 pour un dollar. Alors que les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait sortir des taux d'intérêt négatifs au début de l'année prochaine devraient contribuer à stabiliser le yen, la monnaie japonaise est toujours confrontée à de forts vents contraires.

Les prix du pétrole ont chuté alors que les producteurs de l'OPEP+ ont reporté de manière inattendue une réunion sur les réductions de production.

Les volumes d'échanges devraient être faibles pour le reste de la semaine, les marchés américains étant fermés jeudi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- IPC de Singapour

- Réunion de la Banque centrale d'Indonésie

- PMI flash de la zone euro