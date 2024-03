(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se dirigent vers une ouverture baissière ce lundi - une journée calme sur le plan macroéconomique - prolongeant les pertes mondiales causées par une vague de prises de bénéfices qui a envahi les marchés, les valeurs technologiques étant les plus touchées.

Les investisseurs, quant à eux, choisissent également la prudence avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient influencer les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale demain.

Ainsi, le FTSE Mib devrait perdre 155 points, soit 0,5 %, après avoir clôturé vendredi dans le rouge fractionné à 33 403,80.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse de 30,1 points, soit 0,4 %, le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 80,0 points, soit 0,5 %, tandis que le CAC 40 de Paris est donné dans le rouge par 32,6 points, soit 0,4 %.

"La baisse des rendements américains et du dollar n'a pas stimulé l'appétit pour les principaux indices américains", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, "Le S&P500 a atteint un nouveau record vendredi mais a clôturé la séance en baisse de 0,65 pour cent, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de plus de 1,50 pour cent. Les valeurs technologiques ont enregistré la plus forte baisse hebdomadaire".

"Ailleurs, l'inflation en Chine a augmenté pour la première fois en six mois grâce à l'augmentation des dépenses pour les vacances du Nouvel An lunaire, mais les prix à la production ont chuté de 2,7 pour cent. Les marchés japonais ont chuté alors que l'USDJPY est passé sous la barre des 147 sur la spéculation croissante que la BoJ pourrait abandonner les taux négatifs dès ce mois-ci", a conclu l'analyste.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens vendredi, le Mid-Cap a chuté de 0,1 pour cent à 46 421,47, le Small-Cap a perdu 0,7 pour cent à 27 512,75 et l'Italie Growth a terminé en baisse de 0,3 pour cent à 8 103,44.

De retour à Milan, sur le Mib, Telecom Italia a fait mieux que tout le monde, dans le vert de 4,8%. La société a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait examiné ses chiffres pour 2023, confirmant les chiffres préliminaires, qui ont vu des revenus de 16,30 milliards d'euros de 15,79 milliards d'euros en 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 5,71 milliards d'euros, contre 5,35 milliards d'euros en 2022, avec une marge de 35,0 %, contre 33,9 % un an plus tôt.

Iveco Group a également grimpé, en hausse de 2,5 %, tandis qu'Amplifon, en hausse de 2,7 %, a complété le podium. a annoncé jeudi qu'il clôturait l'année 2023 avec un bénéfice de 165,8 millions d'euros, en baisse de 9,5 % par rapport aux 183,3 millions d'euros de l'année précédente, en raison d'une hausse des amortissements et des charges financières.

Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 0,29 euro par action, en ligne avec le dividende versé en 2022, avec une distribution de 41,9 % du bénéfice net consolidé par action.

Stellantis - dans le rouge de 0,3 % - a annoncé jeudi qu'il prévoyait un investissement de plusieurs milliards de dollars en Amérique du Sud.

Le constructeur automobile, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, a annoncé jeudi qu'il investirait 5,6 milliards d'euros dans la région entre 2025 et 2030.

Azimut, qui est dans le rouge de 5,2 pour cent, était en bas de l'échelle. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net ajusté de 454 millions d'euros, contre 402 millions d'euros en 2022, et en hausse de 13 %.

Le conseil d'administration a décidé de verser un dividende de 1,40 EUR par action, contre 1,30 EUR en 2022.

Le total des revenus s'élève à 1,31 milliard d'euros contre 1,29 milliard d'euros au 31 décembre 2022.

Parmi les baissiers, UniCredit a clôturé en baisse de 1,9% après que l'organisme italien de surveillance de la vie privée a infligé une amende de 2,8 millions d'euros à la société pour une affaire de violation de données en 2018 qui a affecté des milliers de clients et d'anciens clients.

La banque a répondu qu'elle ferait appel de la décision devant les tribunaux, ajoutant qu'aucune donnée bancaire n'avait été compromise et que l'incident avait été immédiatement résolu.

Sur le segment des cadets, UnipolSai Assicurazioni a cédé 0,1 pour cent après que l'agence de notation Fitch a relevé sa note restreinte de niveau 1 de BB à BB+ vendredi.

Danieli - dans le vert de 4,9% - a déclaré jeudi qu'il a clôturé le premier semestre de l'année 2023/2024 le 31 décembre avec un bénéfice de 98,8 millions d'euros, en hausse de 33% par rapport à 74,1 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

Les revenus d'exploitation se sont élevés à 2,07 milliards d'euros, contre 1,87 milliard d'euros au 31 décembre 2022. " Les résultats du premier semestre 2023/2024 confirment les prévisions d'une baisse de la rentabilité de la production d'acier et d'une amélioration de la conception et de l'approvisionnement des aciéries. Les deux activités continuent de se compenser dans les "hauts et les bas" des cycles économiques, souligne l'entreprise."

Parmi les petites capitalisations, Tesmec - dans le noir de 0,2% - a indiqué vendredi avoir clôturé 2023 sur une perte de 2,7 millions d'euros, qui se compare à un bénéfice de 7,9 millions d'euros en 2022, en raison "d'éléments financiers plus élevés d'environ 14 millions d'euros entre les intérêts et les variations de taux de change", souligne la société dans une note.

Les revenus ont augmenté à 252 millions d'euros, contre 245 millions d'euros en 2022.

Datalogic a augmenté de 1,9 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait vendu la totalité de sa participation dans Informatics Holdings.

Informatics est une société active dans la commercialisation et la distribution de produits et de solutions logicielles destinés aux petites et moyennes entreprises, basée à Plano, au Texas. La participation de Datalogic a été cédée à une filiale de la société américaine de capital-investissement Renovo Capital pour un montant de 34 millions d'USD.

BasicNet a cédé 2,3 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait approuvé ses états financiers consolidés pour 2023 et son projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre, faisant état d'un bénéfice de 24,4 millions d'euros, contre 30 millions d'euros en 2022, soit une baisse d'environ 19 %.

Vianini - dans le noir de 1,3% - a déclaré jeudi qu'il avait clôturé 2023 avec des revenus de 10,3 millions d'euros contre 14,3 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Parmi les PME, Relatech a augmenté de 1,5% après avoir annoncé jeudi que, par l'intermédiaire d'EFA Automazione faisant partie du groupe Relatech, elle avait signé un accord de collaboration commerciale pour la distribution en Italie des modules IO-Link Master Fastus produits par Optex FA du Japon.

Promotica a clôturé à plat. La société a annoncé jeudi qu'elle avait lancé sa première campagne de marketing de fidélisation en Pologne, auprès de la chaîne de supermarchés Stokrotka.

Matica Fintec - dans le rouge de 1,2 pour cent - a déclaré jeudi qu'elle avait clôturé 2023 avec des revenus de 22,6 millions d'euros, en hausse de 16 pour cent par rapport à 19,5 millions d'euros en 2022.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 2,2 % à 38 820,49, le Hang Seng a augmenté de 1,3 % à 16 567,64 et le Shanghai Composite a cédé 0,7 % à 3 068,46.

À New York, vendredi soir, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 % à 38 722,69, le Nasdaq a cédé 1,2 % à 16 085,11 et le S&P 500 a terminé en baisse de 0,7 % à 5 123,69.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0943 USD contre 1,0948 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2847 USD contre 1,2860 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 81,90 USD contre 81,76 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 179,43 USD l'once contre 2 181,30 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend à 0900 CET la précision économique du SECO en Suisse et les ventes industrielles en Espagne.

A 1100 CET, la réunion de l'Eurogroupe aura lieu.

Sur le front des obligations, les adjudications de BTF français à 3, 6 et 12 mois sont attendues à 1455 CET, tandis qu'outre-mer, à 1730 CET, ce sera le tour des adjudications d'obligations du Trésor américain à 3 et 6 mois.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Assicurazioni Generali, A2A, Cementir Holding et Leonardo, entre autres, sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

