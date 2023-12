Paris (awp/afp) - Les marchés actions évoluent en ordre dispersé lundi et attendent la publication de plusieurs indicateurs économiques cette semaine ainsi que les prochaines décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales.

En Europe, l'indice vedette de la Bourse de Francfort, le DAX (+0,21%), a poursuivi sa course aux records, que ce soit en séance (16.817,81 points) ou en clôture (16.794,43 points). Paris a terminé en hausse de 0,33% et Milan a grappillé 0,07%. Seule Londres a cédé 0,13%. A Zurich, le SMI a fini en hausse de 0,53%.

"La tendance est toujours positive sur les Bourses européenne, de manière presque surprenante à l'approche des deux prochaines réunions de banques centrales", a commenté Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) annoncera mercredi sa décision concernant l'évolution de ses taux d'intérêt directeurs à l'issue d'une réunion. Puis, jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) ainsi que des banques centrales de Suisse et de Norvège de suivre le pas.

"Le marché s'attend à une rhétorique plus souple des banquiers centraux", mais ils "sous-estiment la capacité des banques centrales à laisser l'économie refroidir", estime Alexandre Baradez.

Alors que l'objectif de la Fed est de ramener l'inflation américaine à 2%, "il faut se rappeler que l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation, NDLR) est à 4%" aux Etats-Unis, poursuit-il.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes américaines ont remonté, se montrant plus prudents que les marchés actions, observe l'analyste. L'emprunt des États-Unis à dix ans s'établissait à 4,28% vers 17H00 GMT, contre 4,23% vendredi, et celui à deux ans était à 4,76%, contre 4,72%. En Europe, ils restent stables.

"La détente des taux obligataires" des dernières semaine a "déjà eu un impact sur les taux des crédits immobiliers qui baissent aux Etats-Unis. Or, la détente des conditions financières est synonyme d'un environnement dans lequel on n'est pas certain d'arriver à une inflation à 2%", ajoute-t-il.

Ainsi, "les banques centrales auront peut-être envie de refroidir les marchés", conclut Alexandre Baradez.

A Wall Street, vers 17H05 GMT, le Dow Jones était en hausse de 0,26%, le S&P 500 de 0,12%, tandis que le Nasdaq reculait de 0,18%.

Mardi, les investisseurs se tourneront vers la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) de novembre aux États-Unis, avant celle, vendredi, des indices PMI services et manufacturier, européens et américains, qui reflètent l'état de l'activité du secteur privé et de l'activité manufacturière.

L'assureur santé Cigna bondit ___

L'assureur santé Cigna bondissait (+15,98%), en réaction à une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe de Bloomfield (Connecticut) a renoncé à l'acquisition de son concurrent Humana, une transaction qui aurait uni deux mastodontes avec une capitalisation totale de plus de 135 milliards de dollars. Cigna a, parallèlement, annoncé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars.

Monte dei Paschi: l'ancien patron de Leonardo acquitté en appel ___

Alessandro Profumo, ancien patron du groupe italien d'aéronautique et de défense Leonardo, condamné en octobre 2020 à six ans de prison pour manipulation de cours et fausse communication en tant que président de la banque Montei dei Paschi di Siena (BMPS), a été acquitté lundi en appel.

Après l'acquittement, le titre de BMPS est parti à la hausse à la Bourse de Milan et a clôturé en hausse de près de 3%.

Du côté du pétrole et des devises ___

Sur le marché du pétrole, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, perdait 0,24% à 76,02 dollars vers 17H00 GMT. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en janvier, cédait 0,11% à 71,31 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était en baisse de 0,16% à 1,0746 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 4,62%, à 41.778 dollars.

afp/rp