(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en territoire positif, Milan entraînant les autres places.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 1,1 % à 32 700,92, le Mid-Cap a gagné 0,4 % à 46 012,58, le Small-Cap a cédé 0,1 % à 27 937,34 et le Growth italien a terminé en hausse de 0,2 % à 8 191,20.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé dans le vert de 0,3 %, tout comme le DAX 40 de Francfort, tandis que le CAC 40 de Paris a terminé dans le vert de 0,7 %.

Aujourd'hui également, "le sentiment d'absence de risque dans le sillage des bons résultats de Nvidia a permis au Nikkei 225, au CAC 40 et aux trois principaux indices américains d'atteindre leurs plus hauts niveaux historiques. Cela s'explique par une légère amélioration du moral des entreprises allemandes et une hausse des prévisions d'inflation dans la zone euro, avant la deuxième estimation de la croissance trimestrielle du PIB américain, de l'inflation PCE et de l'inflation des prix à la consommation en Allemagne, ce qui pourrait couper l'herbe sous le pied de la reprise des actions. Après tout, le Dow et le S&P 500 ont enregistré 17 semaines de hausse, à l'exception de deux, depuis les creux d'octobre", a commenté Axel Rudolph, analyste principal de marché chez IG.

"Des deux côtés de l'océan, les prix du gaz ont chuté de manière significative aujourd'hui. Alors que les prix du gaz naturel aux États-Unis sont toujours prêts pour un gain hebdomadaire, les prix du gaz en Europe ont chuté à leur plus bas niveau - avant la crise énergétique - depuis mai 2021, grâce à des approvisionnements abondants, à l'offre et à une météo clémente. Les prix du pétrole ont également chuté de plus de 1 % sur la journée, tandis que le prix de l'or a clôturé en territoire légèrement positif.

Sur le Mib, le secteur bancaire a pris de l'élan, Banco BPM prenant la première place et augmentant de 5,4 %, suivi par Mediobanca, en hausse de 5,2 %, et Generali Assicurazioni et Banca Generali, en hausse de 3,3 % et 2,7 % respectivement.

Tenaris s'est également bien comportée aujourd'hui, en hausse de 1,9%, après avoir annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre, une année qui s'est terminée par une augmentation de 5% des revenus sur une base séquentielle, "soutenue par un niveau élevé d'expéditions au Moyen-Orient et pour des projets de pipelines offshore", a écrit la société dans la note.

Les ventes totales pour 2023 se sont élevées à 14,86 milliards de dollars, contre 11,76 milliards de dollars un an plus tôt.

Ferrari est dans le vert de 1,5% après avoir annoncé jeudi son nouveau partenariat mondial avec L'OR Espresso, une marque du groupe JDE Peet's, un leader mondial du café et du thé.

Recordati grimpe de 2,2% après avoir examiné et approuvé ses résultats consolidés préliminaires pour 2023, qui ont été clôturés avec un bénéfice net de 389,2 millions d'euros, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente, grâce à une solide performance opérationnelle et à des coûts non récurrents inférieurs à ceux de 2022. Ce chiffre représente également une marge de revenus d'environ 19 %.

Le chiffre d'affaires net consolidé en 2023 s'élève à 2,08 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport à 2022, en ligne avec le haut de la fourchette des prévisions revues à la hausse en mai dernier, grâce à " l'excellente performance commerciale des segments Spécialité et soins primaires et Maladies rares, qui continuent d'afficher une croissance à deux chiffres, à taux de change constants ", précise la note.

En bas de l'échelle, on trouve Campari, dans le rouge de 2,0 %, précédé par STMicroelectronics, en baisse de 1,7 %, et FinecoBank, qui, contrairement aux autres banques, ferme le podium avec une perte de 0,9 %.

Dans le segment des cadets, Brembo - dans le vert à hauteur de 1,3% - a annoncé jeudi l'ouverture de son premier site de production en Thaïlande.

L'investissement, d'une valeur d'environ 40 millions d'euros, reflète la stratégie du groupe visant à étendre sa présence industrielle au niveau mondial et permet à Brembo de saisir de nouvelles opportunités de croissance en Asie du Sud-Est, a expliqué la société dans une note.

Maire Tecnimont a cédé 1,9% après avoir annoncé mercredi que NextChem, par le biais de sa filiale NextChem Tech, avait signé un accord contraignant pour acquérir 80% de HyDEP Srl et 100% de Dragoni Group Srl.

Le prix d'achat des deux actions est d'environ 3,6 millions d'euros.

Ariston Holding - dans le rouge de 1,9% - a annoncé jeudi qu'il avait signé un accord pour acquérir un site de production situé dans le parc industriel de la municipalité du 6 octobre, près du Caire, en Egypte, auprès d'Universal Group, une entreprise manufacturière égyptienne historique fondée par Youssri Kotb.

Parmi les petites capitalisations, Openjobmetis - en baisse de 0,3% - a rapporté vendredi que Groupe Crit avait signé des contrats préliminaires pour prendre une participation significative dans le capital de la société.

Dans le détail, Crit, au prix de 16,50 euros par action, reprendra Plavisgas, qui détient 34,1% d'Openjobmetis, ainsi que 18,5% du capital de la société auprès d'Omniafin et 5,2% auprès de MTI Investimenti. La conclusion des acquisitions est soumise à l'autorisation requise au titre du pouvoir d'achat.

A l'issue de ces opérations, Crit détiendra 57,7 % d'Openjobmetis, sur laquelle elle lancera une offre publique d'achat à 16,50 euros par action.

TXT e-solutions a gagné 4,3% après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 224 millions d'euros au 31 décembre, en hausse d'environ 48% par rapport aux 150,8 millions d'euros de 2022. A périmètre constant, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 12% et les acquisitions ont contribué à hauteur de 56 millions d'euros. Le total des revenus internationaux a représenté environ 20 % du total des revenus en 2023, indique la société.

L'Ebitda a été d'environ 31,5 millions d'euros, soit 14 % des revenus, en hausse d'environ 42 % par rapport à 22,3 millions d'euros en 2022.

Parmi les PME, Talea Group - dans le rouge de 5,1 pour cent - a approuvé jeudi ses chiffres de revenus consolidés ajustés pour 2023 à 136,3 millions d'euros, en hausse de 13 pour cent par rapport à 120,9 millions d'euros pour l'exercice 2022.

Les revenus consolidés non ajustés se sont élevés à 131,4 millions d'euros, contre 116,3 millions d'euros pour l'exercice 2022.

Matica Fintec augmente de 1,6 % après avoir publié jeudi des résultats consolidés préliminaires non vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre, faisant état d'un bénéfice net de 2,2 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Vimi Fasteners - dans le rouge de 3,2 pour cent - a déclaré mercredi qu'il a déclaré des revenus de 61,3 millions d'euros en 2023, en hausse de 15 pour cent par rapport à 53,3 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le carnet de commandes du groupe Vimi au 31 décembre a également augmenté, couvrant l'ensemble de l'année 2024 et s'élevant à 39,2 millions d'euros, contre 37,7 millions d'euros de carnet de commandes à la fin de 2022.

À New York, le Dow Jones était dans le vert de 0,3 pour cent à 39 195,62, le Nasdaq était en baisse de 0,2 pour cent à 16 014,27 et le S&P 500 était en hausse de 0,1 pour cent à 5 092,28.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0825 USD contre 1,0814 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2669 USD contre 1,2643 USD jeudi soir.

Le baril de Brent valait 82,33 dollars contre 83,52 dollars à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 044,15 USD l'once contre 2 030,75 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi s'ouvre à 0900 CET avec les données sur l'indice des prix à la production en Espagne.

Outre-mer, à 1400 CET, il y a des données sur les permis de construire et les permis de construire aux États-Unis et une demi-heure plus tard, les ventes manufacturières canadiennes.

À 1600 CET, ce sera le tour des ventes de logements neufs pour le mois de janvier aux États-Unis.

Parmi les sociétés cotées à la Bourse italienne, les résultats d'Omer sont attendus.

