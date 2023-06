North American Income Trust (The) - investit principalement dans des actions du S&P500 - Déclare un premier dividende intérimaire de 2,6 pence par action au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2024. Prévoit de verser deux autres dividendes trimestriels de 2,6 pence par action chacun et un quatrième dividende trimestriel intérimaire d'au moins 3,5 pence par action, soit un dividende total d'au moins 11,3 pence par action au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2024. Explique que le montant du quatrième dividende trimestriel sera déterminé une fois que les résultats de l'exercice financier seront connus. Il ajoute que le conseil d'administration souhaite continuer à s'appuyer sur les onze années consécutives de croissance du dividende et à verser les dividendes de manière plus régulière au cours de l'année.

Cours actuel de l'action : 275 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 6

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.