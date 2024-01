Après avoir terminé en hausse de 0.29% à 4864 points hier, établissant un nouveau record, l'indice S&P500 gagne encore 0.4% en préouverture, dans l'attente des prochaines publications de sociétés et de la décision de la BCE sur les taux demain.



Peu de statistiques au programme aujourd'hui, les indices Flash PMI manufacturiers et services seront publiés à 15h45 et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 4842 points, et seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 4792 points.