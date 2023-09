Les petits investisseurs qui vont se lancer dans l'introduction en bourse très attendue d'Arm Holdings, lorsque le concepteur britannique de puces électroniques commencera à être coté cette semaine, doivent se méfier : les investisseurs individuels se font souvent brûler lorsqu'ils se jettent sur des introductions en bourse qui ont le vent en poupe.

L'objectif d'Arm, qui est de lever environ 5 milliards de dollars à New York dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de 2023, fait suite à d'autres introductions en bourse importantes de ces dernières années, dont les rendements ont été pour la plupart décevants.

Arm, qui appartient au groupe japonais SoftBank, n'étant pas très connu des consommateurs, il concentre ses efforts de marketing d'introduction en bourse sur les investisseurs institutionnels, ont déclaré des personnes au fait de l'opération.

La plupart des investisseurs de la rue principale devront donc acheter des actions d'Arm à des prix potentiellement plus élevés une fois qu'elles commenceront à être négociées. Les investisseurs individuels conservant les actions individuelles pendant moins d'un an en moyenne, l'histoire récente suggère qu'ils pourraient perdre de l'argent, comme le montre une analyse de Reuters.

Les 10 plus grandes introductions en bourse américaines des quatre dernières années ont perdu en moyenne 47 % par rapport au prix de clôture de leur premier jour de cotation, selon l'analyse des données de LSEG en date de vendredi. Les investisseurs qui ont acheté au plus fort de la hausse des prix intrajournalière qui se produit souvent lors d'introductions en bourse très médiatisées auraient connu une situation encore plus défavorable, avec une perte moyenne de 53 %.

Seules deux des actions de ce top 10 sont en hausse par rapport à leur prix d'introduction en bourse : le vendeur de logiciels Snowflake et Airbnb, qui arrive en tête avec un rendement de 111 %.

S'il est notoire que l'investissement dans des actions individuelles est une activité risquée pour les investisseurs amateurs, l'analyse souligne à quel point il peut être périlleux d'acheter des actions d'introductions en bourse à grand succès dès le premier jour.

Même les investisseurs institutionnels invités à souscrire à ces 10 introductions en bourse avant le début de la négociation auraient perdu en moyenne 18 %.

Le S&P 500 a gagné en moyenne 13 % depuis chacune de ces introductions en bourse, dont neuf ont eu lieu en 2020 et 2021.

"Si vous achetez sur le marché, vous achetez en moyenne à un prix supérieur à celui de l'offre", a déclaré Jay Ritter, professeur à l'université de Floride qui étudie les introductions en bourse. "Pour la quasi-totalité des investisseurs particuliers, la meilleure stratégie consiste à acheter et à conserver un fonds indiciel à faible coût.

Les débuts d'Arm et la cotation prochaine du service de livraison d'épicerie Instacart devraient rajeunir un marché des introductions en bourse morose qui a ralenti au cours des deux dernières années en raison de la volatilité et de l'incertitude économique.

Instacart offrira à certains investisseurs particuliers la possibilité de participer à son introduction en bourse par l'intermédiaire de SoFi, une société de technologie financière, comme l'indique son prospectus. Lundi, SoFi a informé ses clients qu'elle offrirait également un "nombre limité d'actions" dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arm.

Bien qu'Arm soit une société interentreprises peu connue du grand public, la publicité de son introduction en bourse devrait susciter l'intérêt des particuliers, selon les analystes. Nvidia, le fabricant de puces au centre d'un boom de l'intelligence artificielle, a été l'un des favoris des détaillants cette année.

La participation des particuliers aux actions américaines a bondi en 2021, alimentée par les faibles taux d'intérêt, les applications de négociation à coût zéro et l'engouement des médias sociaux pour GameStop et d'autres actions dites "mèmes".

Mais les investisseurs de la rue principale sont devenus plus prudents après la chute des marchés boursiers de l'année dernière, a déclaré Marco Iachini, vice-président senior chez Vanda Research, qui suit les transactions des détaillants.

"Quel que soit le résultat de l'introduction en bourse d'Arm, vous verrez des niches de la communauté de la vente au détail essayer d'y participer, mais ce ne sera pas aux niveaux que nous avons vus lors de certaines introductions en bourse en 2021", a-t-il déclaré.

Les porte-parole d'Arm et de SoFi ont refusé de commenter. Les porte-parole d'Instacart et des 10 entreprises dont les introductions en bourse ont été analysées n'ont pas fait de commentaires ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

VALORISATIONS ÉCRASÉES

Arm cherche à obtenir jusqu'à 51 dollars par action, ce qui pourrait la valoriser à plus de 50 milliards de dollars. Il s'agit de l'entreprise la plus valorisée à s'introduire en bourse à New York depuis le constructeur de voitures électriques Rivian Automotive, qui a fait ses débuts en 2021.

La valeur boursière de Rivian s'est effondrée de plus de 60 milliards de dollars depuis son introduction en bourse, alors qu'elle avait épuisé ses liquidités pour augmenter sa production. Figurant également parmi les plus grosses introductions en bourse de ces dernières années, l'action de la société de livraison de repas DoorDash a perdu plus de la moitié de sa valeur par rapport à son plus haut niveau intrajournalier lors de son introduction en bourse en décembre 2020.

Certes, les introductions en bourse ont connu quelques années difficiles. La chute brutale de Wall Street en 2022, la hausse des taux d'intérêt et les craintes d'une éventuelle récession aux États-Unis ont réduit à néant les valorisations des entreprises qui se sont introduites en bourse avant d'être rentables. Des études réalisées par M. Ritter et d'autres chercheurs ont montré que les introductions en bourse n'offraient que de faibles rendements.

Au cours des quatre dernières années, plus de 260 introductions en bourse ont été lancées avec des valeurs boursières supérieures à 1 milliard de dollars, principalement dans les secteurs de la technologie, de la santé et de la consommation discrétionnaire, selon LSEG. Elles ont perdu en moyenne 29 % par rapport à leur prix d'offre et 49 % par rapport à leurs premiers sommets boursiers.

L'une des grandes introductions en bourse récentes est celle du fabricant de puces GlobalFoundries, qui a gagné 23 % depuis son introduction en bourse en 2021, alors que le S&P 500 a reculé de 3 % sur la même période.