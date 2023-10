Les plus grands marchés obligataires du monde sont en proie à une nouvelle déroute, alors qu'une nouvelle ère de taux d'intérêt plus élevés et plus longs s'installe.

Sur le marché du Trésor américain, qui constitue le fondement du système financier mondial, les rendements des obligations à 10 ans ont atteint des sommets inégalés depuis 16 ans. En Allemagne, ils ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro en 2011. Même au Japon, où les taux officiels sont encore inférieurs à 0 %, les rendements obligataires sont revenus à des niveaux observés en 2013.

Le coût des emprunts d'État ayant une influence sur tous les éléments, des taux hypothécaires pour les propriétaires aux taux d'emprunt pour les entreprises, les raisons de s'inquiéter ne manquent pas.

Voici un aperçu de l'importance de la déroute obligataire.

1. Pourquoi les rendements obligataires mondiaux augmentent-ils ?

Les marchés s'attendent de plus en plus à ce que les taux d'intérêt restent élevés.

L'inflation hors alimentation et prix de l'énergie étant élevée et l'économie américaine résiliente, les banques centrales s'opposent aux paris de réduction des taux.

Les opérateurs voient maintenant la Fed réduire ses taux à seulement 4,7 %, contre 5,25 %-5,50 % actuellement, alors qu'ils prévoyaient 4,3 % fin août.

Cette situation vient s'ajouter aux inquiétudes concernant les perspectives budgétaires à la suite de l'abaissement de la note des États-Unis par l'agence Fitch en août, en raison du niveau élevé des déficits. L'Italie, très endettée, a relevé son objectif de déficit la semaine dernière.

L'augmentation des déficits entraîne une augmentation des ventes d'obligations, au moment même où les banques centrales se délestent de leurs vastes avoirs, de sorte que les rendements des obligations à plus long terme augmentent, les investisseurs exigeant davantage de compensation.

De nombreux investisseurs ont également parié sur une baisse des rendements obligataires et sont donc particulièrement sensibles aux mouvements dans la direction opposée, selon les analystes.

2. Jusqu'où la chute peut-elle aller ?

Les données américaines restent solides, l'enquête manufacturière optimiste de lundi poussant les rendements du Trésor à nouveau à la hausse.

Ce n'est pas une surprise et les analystes n'excluent pas une hausse des rendements des bons du Trésor à 10 ans à 5 %, contre 4,7 % actuellement.

Lorsqu'un rendement obligataire augmente, son prix baisse.

Mais l'économie européenne s'est détériorée, de sorte que les ventes devraient être plus limitées dans cette région, car les obligations se portent généralement mieux lorsque l'économie s'affaiblit, et la plupart des grandes banques centrales ont signalé qu'elles en avaient fini avec les augmentations de taux d'intérêt.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, à 2,9 %, pourrait bientôt atteindre 3 % - un autre jalon si l'on considère que les rendements étaient inférieurs à 0 % au début de l'année 2022.

3. Pourquoi cela est-il important et devons-nous nous inquiéter ?

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur moyenne sur 230 ans pour la première fois depuis 2007, selon les données de la Deutsche Bank, ce qui souligne le défi que représente l'adaptation à des taux plus élevés.

Les rendements obligataires déterminent les coûts de financement des gouvernements, donc plus ils restent élevés, plus ils se répercutent sur les coûts d'intérêt payés par les pays.

C'est une mauvaise nouvelle, car les besoins de financement des gouvernements restent élevés. En Europe, le ralentissement des économies limitera la marge de manœuvre dont disposent les gouvernements pour réduire leur soutien budgétaire.

Mais les rendements plus élevés sont les bienvenus pour les banquiers centraux, car ils font une partie de leur travail à leur place en augmentant les coûts d'emprunt du marché.

Les conditions financières américaines n'ont jamais été aussi restrictives depuis près d'un an, selon un indice très surveillé de Goldman Sachs.

4. Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés mondiaux ?

Les effets d'entraînement sont vastes.

Tout d'abord, la hausse des rendements a ouvert la voie à une troisième année consécutive de pertes sur les obligations d'État mondiales, ce qui a nui aux investisseurs qui misaient depuis longtemps sur un redressement de la situation.

En ce qui concerne les actions, la hausse des rendements obligataires commence à détourner l'argent des marchés porteurs. Le S&P 500 a perdu environ 7,5 % par rapport aux sommets de plus d'un an atteints en juillet.

L'attention pourrait se tourner à nouveau vers les banques, grandes détentrices d'obligations d'État en proie à des pertes latentes, un risque mis en évidence par l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars.

"(La chute des obligations) aura un fort impact sur les banques qui détiennent des bons du Trésor à long terme", a déclaré Mahmood Pradhan, responsable de la macroéconomie chez Amundi Investment Institute. "Plus elle durera, plus elle touchera de secteurs.

Des rendements américains plus élevés signifient également un dollar toujours plus fort, ce qui exerce une pression sur d'autres devises, en particulier le yen japonais.

5. Les marchés émergents doivent-ils s'inquiéter ?

Oui. La hausse des rendements mondiaux a accentué la pression sur les marchés émergents, en particulier sur les économies à haut rendement et à risque.

Selon JPMorgan, le rendement supplémentaire que les gouvernements mal notés paient sur leur dette en devises fortes par rapport aux bons du Trésor américain, qui sont des valeurs refuges, a atteint plus de 800 points de base, soit plus de 70 points de base de plus que le niveau le plus bas atteint le 1er août.

"L'intensification de la tendance à la hausse pour longtemps, ainsi que la hausse des prix du pétrole, a également été le principal moteur de la force du dollar américain", a déclaré Andrea Kiguel, responsable de la stratégie macro-économique des devises et des pays émergents pour les Amériques chez Barclays.

"La rapidité de ce mouvement a entraîné un affaiblissement des monnaies dans la région, une vente violente des taux locaux et un élargissement des écarts de crédit des pays émergents."