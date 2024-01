Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une poursuite de l'escalade, après un nouveau record pour le S&P500 vendredi - SMI avant-Bourse: +0,39% à 11'193,66 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,05% à 37'864 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,70% à 15'311 points - Nikkei 225 (lundi): +1,62% à 36'547 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sandoz: rachète un biosimilaire de Lucentis à Coherus paiement anticipé de 170 mio USD en numéraire SPI: - Autoneum 2023: chiffre d'affaires 2302 mio CHF (cons. AWP: 2385 mio) croissance organique 7,2% (cons. AWP: 8,9%) marge Ebit dans le haut des prévisions de 3,5-4,5% ventes hors effets de changes dans le cadre des attentes - Belimo 2023: chiffre d'affaires 858,8 mio CHF (cons. AWP: 899,4 mio) ventes Asie/Pacifique 109,1 mio CHF (cons. AWP: 117,9 mio) ventes Amérique 373,8 mio CHF (cons. AWP: 397,1 mio) ventes Europe 375,9 mio CHF (cons. AWP: 384,1 mio) croissance en ML 7,2% (cons. AWP: 11,4%) - HBM 9 mois: 2023/24: confirme perte 157,5 mio CHF (-155 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo renonce comme convenu au dividende pour l'exercice 2022-2023 - Les paiements par Twint se sont envolés en 2023 - UBP 2023: bénéfice net +6,4% à 223,8 mio CHF avoirs sous gestion 140,0 mrd CHF (fin 2022: 140,4 mrd) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Avolta détient en propre 1,45%/5,77% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 15,27% - Lem: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 3,0301% - Swissquote détient en propre 2,9809%/3,5966% - VAT: Capital Group détient une part de 4,93% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: La BCE attendue prudente et patiente sur les baisses de taux HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: ràs DEVISES/TAUX (08h09) - EUR/CHF: 0,9445 - USD/CHF: 0,8689 - future Conf: -4 pb à 147,80% (vendredi) - taux au comptant: 0,889% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,32% à 11'151 points - SLI (vendredi): -0,32% à 1'761 points - SPI (vendredi): -0,33% à 14'521 points - Dax (vendredi): -0,07% à 16'555 points - CAC 40 (vendredi): +0,72% à 7'372 points

awp-robot/sw/