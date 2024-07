New York (awp/afp) - Les taux d'intérêt et le dollar ont chuté jeudi après le ralentissement plus fort qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis, donnant plus de crédibilité à une future baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed), mais servant aussi de prétexte à des prises de bénéfices boursiers.

L'inflation aux Etats-Unis a continué à ralentir au mois de juin, à 3% sur un an, contre 3,3% le mois précédent, les prix connaissant même un léger recul sur un mois, mieux que les attentes du marché, selon l'indice CPI publié jeudi.

Ces données ont ravi les investisseurs européens: Paris a terminé en hausse de 0,71%, Francfort de 0,69%, Londres de 0,36%, des gains plus importants qu'en début de séance. A Zurich, le SMI a gagné 0,86%.

Wall Street a terminé mitigée, les investisseurs procédant à une rotation de leurs placements en s'échappant des grandes capitalisations de la tech, qui avaient porté le marché à des records ces derniers temps, pour privilégier les petites et moyennes capitalisations.

Le Dow Jones a grappillé 0,08% mais le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,95% et le S&P 500 a lâché 0,88%.

En revanche, le Russell 2000, indice boursier américain qui regroupe 2.000 PME cotées, a bondi de 3,57%.

La coqueluche des marchés, Nvidia, a chuté de 5,57%. Tesla s'est écroulée de 8,44% alors que des informations de presse affirment que son projet de robotaxi sera présenté avec retard.

"La publication de l'inflation peut servir de prétexte à des prises de bénéfices, d'autant plus que la saison des résultats d'entreprises démarre", a expliqué Amélie Derambure, gérante de portefeuille diversifié chez Amundi.

Les mouvements les plus importants ont eu lieu sur d'autres marchés. Sur les emprunts des Etats, les taux, orientés à la hausse avant la publication de l'inflation américaine, ont chuté. Le taux de l'emprunt américain à 10 ans a reculé à 4,20% contre 4,29% la veille, celui allemand à 2,47% contre 2,53% et le français à 3,12% contre 3,18%.

Le dollar a creusé ses pertes face aux principales autres devises, permettant par exemple au yen de bondir de 1,78% vers 20H45 GMT, un dollar valant 158,86 yens. L'euro avançait aussi, de 0,33% à 1,0866 dollar pour un euro.

Le rapport sur l'inflation américaine montre "la modération nécessaire à une baisse en septembre" des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), juge Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique au sein de Lombard Odier IM.

Il note notamment que "les composantes spécifiques de l'inflation qui montrent des signes de recul sont précisément celles sur lesquelles la Fed et les marchés se sont concentrés", notamment dans le secteur des services ou du logement.

Delta Air Lines en forte baisse ___

Delta Air Lines a dévissé de 3,99% après l'annonce d'une chute de son bénéfice de 29% au deuxième trimestre, en dépit de ventes trimestrielles records. La progression de 7% du chiffre d'affaires a été effacée par une hausse des coûts d'exploitation, du carburant et de la masse salariale.

Barry Callebaut pris dans la flambée du cacao ___

Le numéro un mondial du cacao Barry Callebaut a chuté de près de 12% après publication de ses résultats trimestriels.

L'entreprise a reconnu que ses grands clients étaient confrontés à un affaiblissement de la demande. Pour Andreas von Arx, analyste de Baader Helvea, elle n'a pas répondu aux inquiétudes concernant l'ampleur de la baisse des volumes face aux hausses de prix que les grands groupes agroalimentaires et fabricants de produits chocolatées devront imposer aux consommateurs.

Le pétrole en légère hausse ___

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a gagné 0,37% à 85,40 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), est monté de 0,63% à 82,62 dollars.

Le bitcoin était stable à 57.466 dollars (+0,09%).

