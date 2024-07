S&P 500 : Proche de l'équilibre à l'ouverture

Par Le 03 juillet 2024 à 14:19Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 5447 / 5523 Les propos accommodants de Jerome Powell et la bonne orientation des valeurs technologiques ont permis à l'indice S&P500 d'inscrire un nouveau record en clôture hier, avec un gain de 0.62% à 5509 points.

L'indice américain est stable en préouverture, dans l'attente de quelques statistiques et du rapport mensuel sur l'emploi américain demain.



La balance commerciale américaine et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30, l'indice Final PMI services à 15h45, l'ISM services et les commandes industrielles à 16h puis les stocks pétroliers à 16h30. Graphiquement, on continuera de suivre de près la sortie des 5447/5523 points pour agir. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

